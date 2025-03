Damiano David esce il 16 maggio il primo album da solista

Share

A una settimana dall’annuncio della data di uscita del suo primo album solista, “FUNNY little FEARS”, previsto per il 16 maggio, DAMIANO DAVID ha dato ai fan un assaggio dei brani che andranno a comporre il suo progetto discografico.

In un affollato e iconico El Rey Theatre di Los Angeles, infatti, lo scorso martedì Damiano ha tenuto un esclusivo showcase in cui ha presentato dal vivo alcuni brani inediti di “FUNNY little FEARS”, insieme ai singoli “Next Summer” (LINK) e “Born With A Broken Heart” e alla cover del brano di Miley Cyrus e Mark Ronson “Nothing Breaks Like a Heart”.

L’album, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order qui: damianodavid.lnk.to/funnylittlefears

Sono 14 i brani che compongono questo nuovo progetto discografico iniziato con la teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di “Born With a Broken Heart” e con l’intensità dell’ultimo singolo “Next Summer”, con cui Damiano si è esibito in un’emozionante versione live al Jimmy Kimmel Live!, di cui è stato ospite ieri sera (LINK).

I brani ad ora pubblicati da Damiano hanno inoltre superato i 200 milioni di stream complessivi nel mondo.

In merito all’album, Damiano ha commentato sui social: «Ho sempre avuto paura dell’altezza, che da un momento all’altro la terra si rompesse sotto i miei piedi e tutto sparisse in un secondo. Ho avuto paura dell’oscurità, un’immensità che non riesco a vedere o a capire, che potrebbe catturarmi se non faccio attenzione a dove metto i piedi. Ho avuto paura di me stesso, di chiedere troppo, di rincorrere qualcosa che non sapevo neppure di volere veramente. E sinceramente a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero che anche voi lo troviate utile. L’ho chiamato “Funny Little Fears”».

Questa la tracklist di FUNNY little FEARS:

VOICES NEXT SUMMER ZOMBIE LADY THE BRUISE SICK OF MYSELF ANGEL TANGO BORN WITH A BROKEN HEART TANGERINE MARS THE FIRST TIME PERFECT LIFE SILVERLINES SOLITUDE (No One Understands Me)

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano (SOLD OUT), per poi proseguire con due date al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 ottobre (SOLD OUT) e il 12 ottobre.

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

E prima di intraprendere il suo tour mondiale, Damiano quest’estate si esibirà in alcuni tra i più importanti festival musicali al mondo, come, tra gli altri, il Lollapalooza a Chicago e il Bonnaroo Music & Arts Festival in Tennessee.

FESTIVAL 2025

Sun June 1 – Seoul, South Korea – Seoul Jazz Festival

Fri June 13 – Manchester, TN – Bonnaroo

Sat June 21 – Lisbon, Portugal – MEO Kalorama

Sat July 05 – Belgium – Rock Werchter

Sat July 12 – Bilbao, Spain – Bilbao BBK Live

Thu July 17 – Carhaix, France – Vieilles Charrues

Fri Aug 01 – Montreal, QC, Canada – Osheaga

Thu July 31 – Sat Aug 02 – Chicago, IL – Lollapalooza

WORLD TOUR 2025

Thu Sept 11 – Poland, Warsaw – COS Torwar SOLD OUT

Sat Sept 13 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

Mon Sept 15 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live

Wed Sept 17 – Germany, Cologne – Palladium SOLD OUT

Sun Sept 21 – Spain, Barcelona – Saint Jordi Club SOLD OUT

Mon Sept 22 – Spain, Madrid – WiZink Center

Fri Sept 26 – France, Paris – Adidas Arena SOLD OUT

Sun Sept 28 – UK, London – Roundhouse SOLD OUT

Mon Sept 29 – UK, London – Roundhouse

Thu Oct 02 – Belgium, Brussels – Forest National SOLD OUT

Sat Oct 04 – Switzerland, Zurich – Halle622 SOLD OUT

Tue Oct 07 – Italy, Milan – Unipol Forum SOLD OUT

Sat Oct 11 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Sun Oct 12 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport

Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum

Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry SOLD OUT

Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic

Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern

Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Tue Dec 02 – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum

Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS SOLD OUT

Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Mon Dec 08 – USA, New York – Brooklyn Paramount SOLD OUT

Tue Dec 09 – USA, New York – Brooklyn Paramount

Tue Dec 16 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring

