13 Nuove date per il tour estivo di Brunori Sas

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Si prospetta un 2025 all’insegna dei grandi concerti per Brunori Sas, e L’albero delle noci si prepara a dare i suoi frutti anche nella stagione estiva.

Dopo aver annunciato la traversata live di marzo nei principali palasport italiani, e i due imperdibili appuntamenti LIVE CON ORCHESTRA del 18 giugno al Circo Massimo di Roma e del 3 ottobre all’Arena di Verona, Dario Brunori svela oggi le date del suo “L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE”, il nuovo tour prodotto da Vivo Concerti che nei mesi estivi lo vedrà protagonista di 13 appuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia.

Il tour partirà da Codroipo (UD) @ Villa Manin il 28 giugno, per poi toccare: Collegno (TO) @ Flowers Festival l’1 luglio; Pistoia @ Pistoia Blues il 5 luglio; Genova @ Altraonda Festival l’11 luglio; Cattolica (RN) @ Arena della Regina il 13 luglio; Fermo @ Piazza del Popolo il 15 luglio; Salerno @ Piazza della Libertà il 17 luglio; Bari @ Locus Festival il 18 luglio; Assisi (PG) @ Suoni Controvento l’1 agosto; Alghero (SS) @ Festival Abbabula il 3 agosto; Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella l’8 agosto; Catania @ Sotto il Vulcano Fest il 10 agosto; e terminare la sua corsa a Montesilvano (PE) @ Marea Festival il 23 agosto.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:30 di venerdì 31 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:30 di lunedì 3 febbraio. ​​L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

“L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE” è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, in uscita venerdì 14 febbraio per Island Records. L’album di dieci tracce –già disponibile per il pre-order e presave– prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston -lo stesso palco che, nella Serata Cover di venerdì 14 febbraio, lo vedrà al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de “L’anno che verrà”.

BRUNORI SAS || L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE

Sabato 28 giugno 2025 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

Martedì 1 luglio 2025 || Collegno (TO) @ FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa

Sabato 5 luglio 2025 || Pistoia @ PISTOIA BLUES c/o Piazza Duomo

Venerdì 11 luglio 2025 || Genova @ ALTRAONDA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

Domenica 13 luglio 2025 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Martedì 15 luglio 2025 || Fermo @ Piazza del Popolo

Giovedì 17 luglio 2025 || Salerno @ Piazza della Libertà

Venerdì 18 luglio 2025 || Bari @ LOCUS FESTIVAL c/o Fiera del Levante

Venerdì 1 agosto 2025 || Assisi (PG) @ SUONI CONTROVENTO c/o Rocca Maggiore

Domenica 3 agosto 2025 || Alghero (SS) @ FESTIVAL ABBABULA c/o Anfiteatro Ivan Graziani

Venerdì 8 agosto 2025 || Diamante (CS) Teatro dei Ruderi di Cirella

Domenica 10 agosto 2025 || Catania @ SOTTO IL VULCANO FEST c/o Villa Bellini

Sabato 23 agosto 2025 || Montesilvano (PE) @ MAREA FESTIVAL c/o Lungomare

BRUNORI SAS LIVE CON ORCHESTRA

Mercoledì 18 giugno 2025 || Roma @ Circo Massimo

Venerdì 3 ottobre 2025 || Verona @ Arena di Verona

BRUNORI SAS || TOUR 2025

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Lunedì 31 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Comunicato Stampa: Gabriel Mompellio