Share Facebook

Twitter

In concomitanza con l’uscita in tutto il mondo del nuovo album “Famoso”, Sfera Ebbasta annuncia i nuovi appuntamenti live del suo tour prodotto da Trident Music, in collaborazione con Thaurus: l’artista sarà in concerto il 28 settembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it da lunedì 23 novembre ore 13:00. Nel caso in cui invece il concerto dovesse essere rinviato per l’emergenza coronavirus, sarà garantito il rimborso dei biglietti acquistati e della relativa prevendita.

Il tour sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. Uno spettacolo su misura progettato come uno show unico, futuristico e in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta.

FAMOSO, il nuovo album di Sfera Ebbasta, è composto da tredici nuove canzoni con sette feat internazionali; il disco più contemporaneo ed internazionale che la musica italiana abbia mai realizzato.

Il nuovo progetto discografico, la cui direzione artistica è stata curata da Charlie Charles, raccoglie tutte le sfaccettature di Sfera Ebbasta; ci sono i pezzi che raccontano la rabbia, la fame e il desiderio di emanciparsi dal quartiere, così come ci sono brani più riflessivi e canzoni destinate ad essere hit mondiali. Sfera si è preso il suo tempo, ha chiuso il disco più importante della sua carriera fino ad oggi e il risultato sono tredici tracce realizzate insieme che vanno a comporre quello che, ad oggi, è forse il progetto più internazionale che la musica italiana abbia mai realizzato; sicuramente l’album più atteso dell’anno.

L’artista, dopo ottantasette dischi di platino complessivi, un miliardo e mezzo di stream su Spotify e dopo essere stato il primo italiano ad aver avuto sette brani nella global chart di Spotify, torna per alzare nuovamente l’asticella.

Il primo singolo internazionale, fuori dal 20 novembre è Baby, realizzato insieme a J Balvin.

L’artista, che più volte ha raccontato di avere un rapporto quasi fraterno con Sfera, è il coprotagonista di Baby. Lo stesso J Balvin nel film Famoso, diretto da Pepsy Romanoff e distribuito world wide da prime video, racconta il desiderio di vedere nascere una latino gang realmente internazionale; un sodalizio artistico fra l’Italia, la Colombia e tutto il mondo latin. Baby sancisce proprio l’inizio di quello che sembra un percorso destinato a portare la musica italiana dove raramente è arrivata.

FAMOSO è l’atto più importante della carriera di Sfera, un ragazzo che viene dal nulla e non ha mai avuto aiuti di alcun tipo e che insieme ad un gruppo di lavoro straordinario è riuscito ad imporsi come il più rilevante fenomeno discografico italiano della storia recente. È il passo che ne certifica l’ingresso nella ristrettissima cerchia di artisti europei realmente riconosciuti, stimati e soprattutto ascoltati nel mondo. Conoscendo però la fame di Sfera Ebbasta, il suo desiderio di migliorarsi continuamente, questo è solo l’inizio.

SFERA EBBASTA – FAMOSO

ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

28 SETTEMBRE 2021

PREZZI BIGLIETTI

Parterre Platinum vip: €172,45

Parterre Gold Vip: € 103,45

Parterre in piedi : € 43,00 + 6,45 d.p.

Tribuna Gold Centrale: € 60,00 + 9,00 d.p.

I° Anello Laterale € 60,00 + 9,00 d.p.

II° Anello Laterale: € 43,00 + 6,45 d.p.

III° Anello Centrale : € 34,00 + 5,10 d.p.

III° Anello Laterale: € 32,00 + 4,80 d.p.

Biglietti disponibili in prevendita su ticketone.it da lunedì 23 novembre, ore 13:00

Apertura porte: ore 19:00

Inizio concerto: ore 21:00