Sony Music e The Orchard dominano i Latin GRAMMY Awards®

Per il sesto anno consecutivo, Sony Music e The Orchard hanno dominato la 21a edizione dei Latin GRAMMY Awards®!

Durante la cerimonia, trasmessa in streaming lo scorso venerdì sera su Univision, hanno trionfato Carlos Vives, Natalia Lafourcade e ROSALÍA che si sono portati a casa 3 premi ciascuno. Tra gli altri vincitori ci sono Aline Barros, Andrés Cepeda, Fonseca, Fito Páez, iLe, Kany García, Ozuna, Residente, Ricky Martin e tanti altri.

Inoltre, gli artisti Sony hanno acceso il palco dei Latin GRAMMY Awards® con esibizioni indimenticabili: Marc Anthony si è esibito con una performance stellare di “Un Amor Eterno”, Kany García ha emozionato il pubblico con “Lo Que En Ti Veo” insieme a Nahuel Pennisi e “Titanic” con Camilo. Quest’ultimo ha poi raggiunto Pedro Capó per esibirsi sulle note della pluripremiata “TuTu”. La superstar Ricky Martin ha infiammato il palco con le sue performance di “Tiburones” e “Recuerdo” accompagnato da Carla Morrison, Debi Nova si è esibita con la sensuale “3:33”, mentre Anuel AA ha presentato i brani “Estrés Postraumático” ed “El Manual”. In diretta da Buenos Aires, invece, Fito Páez si è esibito con “La Conquista del Espacio”, mentre Nathy Peluso ha cantato la sua “Buenos Aires”.

Durante la trasmissione, Víctor Manuelle, Rauw Alejandro, Jesús Navarro (Reik) e Ricardo Montaner hanno reso omaggio a Héctor Lavoe “El Cantante” con un tributo in suo onore, Prince Royce e Leslie Grace a Juan Luis Guerra con “Burbujas de Amor” e Natalia Jiménez con “Hey” di Julio Iglesias.

Inoltre, Rauw Alejandro ha dato il via alla serata con un medley dei suoi più grandi successi “Fantasias”, “Dile a El”, “Enchule” e “Tattoo”. Víctor Manuelle ha condotto il resto dello show, mentre Debi Nova, Leslie Grace, Kany García, Pedro Capó e Prince Royce hanno premiato le categorie più importanti.

Di seguito la lista dei vincitori:

Album Of The Year Natalia Lafourcade – Un Canto Por México, Vol. 1

Song Of The Year Residente – “René”

Best Pop Vocal Album Ricky Martin – PAUSA

Best Traditional Pop Vocal Album Andrés Cepeda & Fonseca – Compadres

Best Pop Song Camilo & Pedro Capó – “Tutu”

Best Urban Fusion/Performance ROSALÍA & Ozuna – “Yo x Ti, Tu x Mi” [Columbia Records]

Best Rap/Hip Hop Song Residente – “Antes Que El Mundo Se Acabe”

Best Urban Song ROSALÍA & Ozuna – “Yo x Ti, Tu x Mi” [Columbia Records]

Best Pop/Rock Album Fito Páez – La Conquista del Espacio

Best Pop/Rock Song Fito Páez – “La Canción De Las Bestias”

Best Alternative Song iLe & Natalia Lafourcade – “En Cantos”

Best Contemporary/Tropical Fusion Album Carlos Vives – Cumbiana

Best Tropical Song Carlos Vives – “Canción para Rubén”

Best Singer-Songwriter Album Kany García – Mesa Para Dos

Best Regional Song Natalia Lafourcade – “Mi Religión”

Best Christian Album (Spanish Language) Alex Campos – Soldados [Decimal Talent Agency/Kee Records in collaboration with The Orchard]

Best Portuguese Language Contemporary Pop Album Céu – APKÁ! [Slap in collaboration with The Orchard (Brazil)]

Best Portuguese Language Christian Album Aline Barros – Reino

Best Portuguese Language Rock or Alternative Album Emicida – AmarElo

Best Classical Contemporary Composition SACRE – Carlos Fernando López & José Valentino, composers (Carlos Fernando López) [Landl Entertainment LLC in collaboration with The Orchard] Track from: Lignarius

Best Engineered Album Debi Nova – 3:33

Best Short Form Music Video ROSALÍA & Travis Scott – “TKN” [Columbia Records]

Best Long Form Music Video Carlos Vives – “El Mundo Perdido de Cumbiana”

Producer of The Year Andrés Torres, Mauricio Rengifo – [Cartagena (Fonseca & Silvestre Dangond), Infinito (Andrés Cepeda), Perdiendo La Cabeza (Carlos Rivera, Becky G & Pedro Capó)]