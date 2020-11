Paolo Palumbo feat. Achille Lauro “Quella notte non cadrà”

Share Facebook

Dopo aver commosso l’Italia dal palco del Festival di Sanremo 2020 con il brano “Io sono Paolo” e la sua battaglia contro la SLA, Paolo Palumbo annuncia sui social il suo nuovo sorprendente singolo “Quella notte non cadrà” feat. Achille Lauro da oggi, venerdì 20 novembre, in pre-save su Spotify, e in radio e digitale dal 27 novembre (A Columbia release – 2020 Sapori a Colori S.r.l. distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.) .

“Quella notte non cadrà” – testo di Paolo e Achille Lauro, musica e produzione di Enrico Melozzi – è un brano forte e poetico, un incontro artistico tra due mondi apparentemente lontanissimi che insieme cantano l’importanza di prendersi cura di se stessi, soprattutto nei momenti più difficili, e di non mollare mai. Perché non è ciò che ci accade nella vita a fare la differenza, ma come reagiamo.

“Quella notte non cadrà” anticipa un album ricco di collaborazioni che uscirà nel 2021.

“Venerdì 27 novembre uscirà il mio brano: Quella Notte Non Cadrà feat Achille Lauro.

Un brano con un grande significato, tutto da scoprire, con un artista veramente unico e ineguagliabile. Ho lavorato a questo brano intensamente, il primo singolo di un album pazzesco in uscita nel 2021. Che emozione! Spero possiate emozionarvi tanto quanto lo sono io in questo momento. VIVA LA VITA!”

Paolo Palumbo

Paolo Palumbo è nato a Nuoro nel 1997 e vive ad Oristano con la sua famiglia. A 17 anni Paolo è un ragazzo pieno di amici, con una bella famiglia e il sogno di diventare chef. Un giorno in cucina il coltello gli sfugge di mano e lui pensa ad una distrazione. Ma i brutti segnali aumentano e, dopo una serie di accertamenti, la diagnosi è senza appello: SLA. sclerosi laterale amiotrofica, di cui Paolo diventa il più giovane ammalato d’Europa. Nel giro di pochi anni si manifestano le conseguenze estreme della malattia: paralisi completa, impossibilità di respirare autonomamente, di deglutire cibo di qualsiasi consistenza – proprio lui che al cibo voleva dedicare la sua vita – di parlare emettendo suoni. Ma Paolo non si lascia andare, non si arrende, diventa un tutt’uno con suo fratello Rosario che lascia tutto per stargli accanto e, sostenuto dall’amore della famiglia, continua ad inseguire i suoi sogni realizzando obiettivi incredibili.

Nel 2017, grazie alla sua passione per la cucina e alle sue competenze come chef, ha pubblicato con Luigi Pomata il libro “Sapori a colori” che raccoglie tante ricette pensate per tutti coloro che hanno problemi di deglutizione o altre patologie che impediscono un normale procedimento di nutrizione. Nel 2020 è ospite di Amadeus al Festival di Sanremo 2020 dove, insieme all’amico rapper Kumalibre, ha fatto ascoltare il brano autobiografico “Io sono Paolo”. Ad ottobre dello stesso anno pubblica la sua autobiografia “Per volare mi bastano gli occhi”, la testimonianza straordinaria di un ragazzo speciale, un racconto profondo e sincero di attaccamento alla vita, in qualsiasi circostanza. Il 27 novembre esce in radio e in digitale il singolo “Quella notte non cadrà” feat. Achille Lauro che anticipa un album ricco di collaborazioni in uscita nel 2021.

Sui suoi seguitissimi account social mostra la sua quotidianità e dà vita a coraggiose battaglie civili per i disabili gravi.