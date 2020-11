“Oltre il confine” l’originale album del music producer e sound designer Luca S. Micheli

Share Facebook

Da oggi, giovedì 26 novembre, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “OLTRE IL CONFINE” (musiche originali del podcast https://bit.ly/2V6cHMN), il nuovo ed originale album del music producer e sound designer LUCA S. MICHELI.

“Oltre il confine (Musiche originali del podcast)” è composto da tredici tracce strumentali che fanno da colonna sonora alle dieci puntate del podcast Audible Original “Oltre il Confine” di Matteo Caccia, che racconta la storia di Karim Franceschi, nato Casablanca (Marocco) e cresciuto a Senigallia, che a 25 anni decide di lasciare l’Italia e partire per la Siria per combattere contro l’ISIS e salvare un popolo martoriato da anni di guerra civile.

«Un volo notturno sopra Kobane e dentro la voce di Karim. La musica è stata composta sul racconto del protagonista, suonando sulle sue parole e sui suoi silenzi. Le atmosfere cupe, venate di malinconia ci restituiscono le scene di una guerra che sembra lontana e accompagnano il protagonista e chi ascolta alla fine delle proprie certezze, oltre il proprio confine – dichiara Luca S. Micheli – Qui la voce di Karim è assente, non abbiamo una guida, siamo dentro un’immagine sfuocata, crepuscolare che possiamo provare a capire lasciandoci guidare dal musica. Credo che Emiliano Ponzi si sia lasciato guidare, la sua immagine sembra nascere dal suono del disco».

Questa la track-list dell’album: “Oltre il confine”, “Polvere”, “Room Cleaning”, “Combattenti”, “Ghiaccio”, “Verso il fronte”, “Un Buio Profondissimo”, “Kobane”, “Un Partigiano”, “Ancora Kobane”, “Trincea”, “Fuoco nella notte” e “Finale”.

«Quando penso ad un racconto audio, fatto di voci e di persone che parlano, non riesco a non pensarlo con i suoni e le musiche di Luca che legano e accompagnano tutto. Luca non è solo un sound designer, Luca è un autore. Lavora con la musica per muovere la storia, per aprirla, chiuderla, sospenderla – afferma Matteo Caccia – Il suo lavoro crea un linguaggio nuovo che si mescola con le parole, e insieme danno vita ad un nuovo mondo sonoro. Il fatto che le musiche di “Oltre il confine” diventino un disco sancisce la sua levatura autorale».

Nato a Lecco nel 1979, Luca S. Micheli è regista radiofonico, sound designer, autore e compositore sigle e musica per la radio, tv e podcast. Nel 2003, mentre studia musicologia a Cremona, collabora con il registra radiofonico Gaetano Cappa nella factory milanese “Istituto Barlumen”. Nel 2008 lavora come regista di “Scatole cinesi”, programma in onda su Rai Radio 2 con Gianluca Neri e Lalaura. Da qui ha inizio un’intensa attività di regia nelle reti Rai per i programmi “Meglio stasera”, “Esclusi i presenti”, “Miracolo italiano” con Fabio Canino e Lalaura, “Isole incomprese” con Teresa Mannino, “Caterpillar am” e “Forrest” con Luca Bottura e LaLaura. Nel 2016 è regista del programma “Pascal” di Matteo Caccia, con cui instaura una duratura collaborazione che prosegue per la composizione delle musiche del podcast “La Piena” (la prima serie audio originale prodotta da Audible) e, oggi, per il programma “Linee D’ombra” su Radio 24. Parallelamente all’attività di regista radiofonico, lavora come consulente musicale per programmi TV tra cui “Very Victoria” di Victoria Cabello, “X factor”, “Gday” di Geppi Cucciari e per diversi eventi in giro per il mondo per MTV. Nel 2012 è impegnato nel tour “Una voce non basta Tour” di Pacifico, con cui aveva già collaborato per il disco e per alcuni suoi reading. Nel 2018 firma la regia e compone le musiche dell’ultimo episodio di “Veleno”, la serie audio di Pablo Trincia e Alessia Rafanelli. Nel 2019, per Audible, lavora al suono e alle musiche delle serie “Buio” e “Le guerre di Anna” di Pablo Trincia. Nel 2020 scrive la sigla per la prima serie podcast di Alberto Angela “Cleopatra donna e regina”, per cui lavora anche come sound designer. A settembre 2020 è sul palco del Piccolo Teatro Strelher con Roberto Saviano per il lancio del suo podcast “Le mani sul mondo”, per il quale lavora alle musiche e al sound design.