Esce il podcast original RaiPlay Sound “Parole leggere in camper”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Esce il 12 aprile la prima puntata del podcast original RaiPlay Sound “Parole leggere in camper”, scritto e condotto da Margherita Schirmacher, con Enrico Orlandi come co-autore e audio producer, realizzato per il Salone Internazionale del Libro di Torino e distribuito sulla piattaforma RaiPlay Sound.

Un viaggio on the road verso il Salone Internazionale del Libro di Torino, a bordo di un camper allestito a studio di registrazione itinerante. Ascolteremo le parole di Giulia Ananìa, Mauruzio Carucci, Maria Grazia Calandrone, Mariangela Gualtieri, Rita Pavone e molte altre voci del panorama culturale e musicale italiano.



Alla guida dello studio di registrazione mobile, l’autrice e conduttrice Margherita Schirmacher, che nel mese di aprile attraverserà l’Italia — dal Lazio, dall’Emilia-Romagna alla Lombardia, fino al Piemonte — per incontrare in sette puntate autrici e autori ospiti del Salone del Libro che con le parole lavorano ogni giorno: scrivendo libri, canzoni, poesie o storie di sport.

Il podcast, a cura di Ticket to Read, accende i microfoni città dopo città e con una puntata settimanale racconta il legame tra scrittura e musica leggera, tra ciò che si legge e ciò che si ascolta.



Ogni tappa sarà un’occasione per sfogliare una biblioteca personale, scoprire il libro che ha cambiato un percorso creativo o la canzone che lo ha accompagnato.

Una volta arrivato al Salone Internazionale del Libro, dal 15 maggio il camper si trasforma in spazio eventi e punto d’ascolto: un luogo dove continuare a registrare, leggere, ascoltare e incontrarsi.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency