Dall’11 aprile 2025 sarà in rotazione radiofonica “Oui, c’est moi!”, il nuovo singolo dei Four Seasons Quintet disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 4 aprile.

Con un’eleganza senza tempo, “Oui, c’est moi!” unisce la raffinatezza della chanson francese al ritmo sinuoso dello swing, creando un’atmosfera avvolgente e sofisticata. Gli arrangiamenti, arricchiti dalle armonie delicate del piano e da una sezione ritmica leggera, accompagnano una melodia intensa che danza tra nostalgia e speranza, con la tromba che si fa narratrice d’eccezione. Il testo, profondamente introspettivo, racconta il viaggio interiore di una donna che, attraverso dubbi e riflessioni, scopre che la vera forza della vita non risiede in ciò che la circonda, ma dentro di lei. La voce si fonde con il suono evocativo degli strumenti, dipingendo un quadro di resilienza ed eleganza, raccontato con la grazia di una melodia che scivola tra passato e presente.

Gli artisti commentano così la nuova release: “Ci sono canzoni che nascono con una naturalezza sorprendente, quasi come se fossero già nell’aria in attesa di essere catturate. Questo brano è proprio così: la melodia, fin da subito intrisa delle atmosfere eleganti della chanson francese anni ’40, ha ispirato immediatamente le parole del testo. In un attimo, tutto ha preso forma, portando con sé un arrangiamento che fonde con naturalezza il fascino del passato e l’energia del presente, in quel mix di influenze e contaminazioni che da sempre caratterizza il nostro sound.”

Il videoclip di “Oui, c’est moi!”, caratterizzato da un’elegante atmosfera in bianco e nero, si apre con l’immagine di una donna che, davanti allo specchio di un camerino, si prepara per un’esibizione e dialoga con se stessa. Nel cuore della scena, una ballerina si muove con grazia eterea, incarnando la vita stessa: leggera, impalpabile, ma potente. I suoi passi sfiorano il suolo con la delicatezza di un soffio, ma in ogni movimento vibra un’energia profonda. Tra le sue mani, una rosa bianca, simbolo della forza che la protagonista sta cercando.

Biografia

La formazione nasce a Perugia nel 2015 con l’idea di creare un mix irresistibile di Swing & Soul. Il progetto prende vita grazie a Daniela Tenerini (voce), Roberto Cesaretti (basso), David Versiglioni (piano) e Silvano Pero (batteria). Nel 2018 si unisce al gruppo Paolo Bartoni (tromba e flicorno), mentre nel 2023 Alberto Rosadini subentra come nuovo batterista.

I membri della band si considerano una famiglia musicale, unita dal tempo e dalle esperienze condivise, un senso di comunità che si estende anche al loro pubblico. La loro cifra stilistica è una fusione originale di generi diversi: dal rock al soul, dal funk al jazz, dal classico al contemporaneo. La loro sfida è far convivere queste influenze in un equilibrio innovativo e coinvolgente.

Attraverso arrangiamenti sofisticati e mai scontati, il quintetto costruisce un ponte ideale tra gli anni ’50 e il presente, reinterpretando grandi classici internazionali e accostandoli a melodie contemporanee con gusto e ironia. La loro particolarità sta nel dare nuova vita a brani del secolo scorso trasformandoli con un sound “vintage”, creando un viaggio sonoro in cui epoche diverse si incontrano e dialogano. Nel loro caleidoscopio musicale convivono artisti come i Maroon 5 e Nat King Cole, i Coldplay e Benny Goodman, Zaz e Paul Desmond, Meghan Trainor e Irving Berlin.

Dal 2019 la band ha iniziato a proporre anche brani originali in italiano, francese e spagnolo, sempre nel loro stile unico. Nel luglio 2024 è uscito il loro ultimo lavoro, Palomar, edito da Irma Records, un omaggio al re dello swing Benny Goodman. A settembre 2023 avevano già pubblicato il loro secondo album, Ci vuole un po’ di swing, contenente tre brani inediti (Ci vuole un po’ di swing, Todo va a pasar, Io e te) e originali rivisitazioni di grandi successi. Il singolo omonimo ha subito suscitato interesse a livello nazionale, venendo selezionato dalla trasmissione Sulle strade della musica di Rai Isoradio, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della SIAE, e trasmesso da importanti emittenti radiofoniche nazionali.

Il loro album d’esordio, Parole su parole (2019), contiene due brani inediti (Parole su parole e Comme neige) e nove cover in versione live acustica. Presentato al Teatro Cucinelli nell’ottobre dello stesso anno, il disco è stato inserito nella raccolta 100 dischi di jazz italiano a cura del giornalista, critico musicale e musicista Amedeo Furfaro. Con i loro inediti, i Four Seasons hanno sperimentato contaminazioni moderne, unendo la freschezza della musica elettronica allo stile dell’era swing.

Grazie al loro approccio originale negli arrangiamenti, la band si propone di coinvolgere ed emozionare il pubblico con un repertorio accattivante, capace di far sognare e divertire. Ogni concerto è un’esperienza coinvolgente, fatta di brani inaspettati e reinterpretazioni eleganti, arricchite dalla straordinaria voce della frontwoman Daniela Tenerini.

La formazione ha partecipato a numerose manifestazioni, tenendo concerti in piazze e festival per eventi in Italia e all’estero, tra cui:

“A Night At Charleston for Dante Alighieri Society”_Charleston, South Carolina, USA

“Forte Jazz Club” _ Charleston, South Carolina, USA

ITU PP 22 Bucharest per l’ Ambasciata Italiana ed il Ministero degli Esteri

Festival de Printemps allo Chateau de Champ Pittet a Yverdon in Svizzera

Amalfi in Jazz in P.zza Duomo,

Estatica Pescara all’ Arena del Porto

Tramonti al Belvedere nella Terrazza Leuciana a Caserta

Festival Villa Solomei di Brunello Cucinelli

Jazz Up Festival a Viterbo

La settimana del Jazz a Monteriggioni

Gran Galà Festival dei Due Mondi a Spoleto

Accademia Navale di Livorno.

