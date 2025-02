Gianluca Gazzoli e Rebecca Fierro un nuovo podcast sull’amore

Share

Il BSMT non è soltanto la casa del podcast dei record Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, ma un vero e proprio hub creativo dove prendono vita nuovi format e idee originali. La novità che dà il via al 2025 è Le forme dell’amore, nuovo podcast originale nato in questo spazio dinamico e stimolante, il primo di una serie di progetti che BSMT presenterà in futuro. 10 episodi in cui la creator e booktoker Rebecca Fierro (@fiorebecca) indaga ed esplora il sentimento universale, disponibili dal 14 febbraio sulle principali piattaforme di streaming.

Gianluca Gazzoli racconta così l’evoluzione di BSMT: “Tra gli obiettivi di quest’anno c’è il desiderio di tornare anche alle origini, ampliando questo contenitore di sogni. Vorrei poter offrire una possibilità a nuovi ragazzi e ragazze con idee, talento e determinazione, che condividono i nostri valori e il nostro modo di vedere il mondo, e che siano in grado di parlare a generazioni diverse”.

Forse è proprio la duplice natura dell’amore, tra semplicità e complessità, ad aver ispirato poeti, filosofi, narratori e saggisti di ogni epoca nel tentativo di raccontarlo. Con il suo stile autentico e diretto, Rebecca Fierro esamina le forme in cui l’amore si manifesta nelle nostre vite attingendo da frammenti letterari in grado di intrappolare l’inafferrabile: ogni episodio di Le forme dell’amore è un viaggio nelle molteplici dimensioni di questo sentimento che coinvolge tutti, accompagnato dalle parole di grandi autori e filosofi, come Kierkegaard, Erich Fromm e tanti altri. Continua Gazzoli: “Abbiamo conosciuto Rebecca circa un anno fa e subito ci ha colpito il suo modo di raccontare l’amore alle nuove generazioni. Condivide i suoi pensieri e le sue letture in modo unico e sensibile, qualcosa di davvero speciale per una ragazza della sua età. L’abbiamo voluta con noi già da diversi mesi sui canali social del BSMT, con dei video dedicati, ma adesso abbiamo deciso di produrre il suo primo podcast: Le Forme dell’Amore.

Dall’amore platonico a quello velenoso, dunque, Le forme dell’amore è uno spazio di riflessione e ispirazione, un invito a riscoprire la lettura e il dialogo interiore attraverso storie e riflessioni sull’amore.

Un percorso emozionante, perfetto per chi desidera esplorare nuove prospettive sull’amore, da iniziare a San Valentino.

REBECCA FIERRO

Rebecca Fierro, in arte @fiorebecca, si è laureata in Lettere con curriculum editoriale presso l’Università degli Studi di Udine e attualmente prosegue il percorso accademico con la laurea magistrale in Italianistica. Il suo interesse principale si concentra sui nuovi media e sull’impatto che questi hanno sulla letteratura e sui suoi strumenti di divulgazione. Appassionata di comunicazione digitale, gestisce un profilo TikTok dedicato alla condivisione dei propri pensieri e alla promozione dei libri, attraverso cui esplora le nuove modalità di comunicazione delle nuove generazioni. Il suo impegno sui social media l’ha portata a essere invitata al Salone del Libro di Torino nell’edizione del 2024 per i TikTok Book Awards.

