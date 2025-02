Al Teatro Belli di Roma arriva la Rassegna diffusa di drammaturgia

Share

Una nuova settimana al Teatro Belli con Expo – Teatro Italiano Contemporaneo, Rassegna diffusa di drammaturgia italiana contemporanea, ideata da Società Per Attori, da Franco Clavari e Andrea Paolotti.

Dall’ 11 al 13 febbraio è in scena “I trucchi del mestiere” con Claudio Cammisa, Alberto Gandolfo, Camilla Paoletti e la regia di Saverio Barbiero. Il testo di Ludovico Marcucci e Daniele Esposito racconta la storia del magnifico mago Maùs, un mago dalla carriera decisamente mediocre, è alla ricerca di una nuova assistente che possa affiancarlo nei suoi spettacoli. Tra le candidate spicca Caterina, una giovanissima ed ingenua ragazza di campagna che si presenta per sostenere il provino senza sapere che, suo malgrado, entrerà a far parte di un piano più grande: il mago ha stretto un patto con il luciferino Barnaba per ottenere la fama e la ricchezza tanto agognate. La nuova assistente, però, potrebbe mandare in frantumi le certezze del mago e portare alla luce il vero bisogno di quest’ultimo: colmare il vuoto lasciato da una mancanza più grande. Una drammaturgia, ispirata al Dottor Faust, che attraverso un immaginario cupo e perturbante contribuisce ad alimentare la tensione e a costruire una messinscena che si accosta ai canoni dell’horror.

“Il Paradiso” è il titolo in scena dal 14 al 16 febbraio. Il testo di Chiara Catalano tratto dall’omonima opera di Alberto Moravia vede in scena la stessa autrice con Gianluca Pantosti diretti da Claudio Puglisi. Tratto dalla raccolta di racconti di Alberto Moravia “Il Paradiso”, pubblicata nel 1970, lo spettacolo si sviluppa attraverso un io narrante femminile che affronta temi come il matrimonio e la maternità̀. Quattro storie specifiche – “Festaiola”, “Angelo mio”, “Linea! Stile!” e “L’armadio” – danno vita a ritratti di donne che combattono con le sfide della vita quotidiana e affrontano le difficoltà delle relazioni affettive. Ogni protagonista vive esperienze complesse che rivelano emozioni e contrasti tra vita e morte, amore e violenza. Una messinscena che sottolinea il valore delle esperienze umane autentiche in antitesi alla superficialità generata da un uso improprio della tecnologia moderna.

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci