Tony Effe porta la sua Roma a Sanremo

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Manca sempre meno al debutto di Tony Effe sul palco dell’Ariston di domani sera, 11 febbraio, in cui celebrerà il suo amore per Roma con DAMME ‘NA MANO (Island Records), il brano in gara al 75° Festival di Sanremo. Scritto da Nicolò Rapisarda, Davide Petrella, Diego Vettraino e Luca Faraone, e prodotto da Drillionaire, DAMME ‘NA MANO è una canzone romantica e appassionata in cui Tony Effe personifica Roma come una donna, esprimendo il suo profondo legame con la città attraverso una melodia malinconica e intensa.

A partire da oggi l’artista porta la sua Roma a Sanremo con due location iconiche, incentrate sul tema centrale di DAMME ‘NA MANO: l’amore per la sua città e le molteplici sfaccettature della sua personalità.

In Corso Imperatrice 37, Tony inaugurerà il chiosco di street food romano Damme Da Magnà, con un menù curato dallo chef romano Ruben Bondì (@cucinaconruben), creator seguito da oltre 1,8 milioni di follower su Instagram e oltre 2,5 milioni su TikTok. Ruben acquista popolarità durante il periodo del Covid con il suo format diventato iconico di cucina dal balcone, fino ad arrivare ad essere oggi un volto fisso di Food Network, rete per la quale condurrà da Sanremo il programma “Cucina a Sanremo con Ruben” con registrazioni dal chiosco. Durante la settimana sanremese, Ruben sarà una presenza fissa e protagonista di speciali show cooking.

Il quartier generale del team di Tony Effe sarà invece il Tony’s Club in via Camillo Benso Conte di Cavour 19, un locale che diventerà il cuore pulsante di incontri e serate con amici e addetti ai lavori. Il locale, curato nei minimi dettagli con riferimenti alla Roma by night degli anni ‘70, avrà un’atmosfera intima e un mix di musica, arte e stile che riflettono completamente la personalità dell’artista.

Food partners: Pinsa Di Marco, Pasticceria Mantero

Beverage partners: Red Bull, Birra Raffo, NIO Cocktails

Tony Effe, artista da oltre 5,5 BLN di streaming con 37 Dischi di Platino e 11 Dischi d’Oro, arriva al Festival della Canzone Italiana dopo un anno pieno di riconoscimenti. Il suo secondo album da solista, ICON (Quadruplo Disco di Platino) – con la collaborazione di alcuni dei più importanti artisti della scena rap e trap e 4,5 BLN di streaming – è il più venduto del 2024 nella classifica FIMI/GfK, un traguardo che lo conferma come uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Ha dominato l’estate con Sesso e Samba – la hit dell’estate italiana certificata Quadruplo Disco di Platino con più di 250 MLN di streaming – il singolo che per più settimane nel 2024, 12 consecutive, è rimasto al primo posto in classifica FIMI/GfK. Ad ottobre è stato protagonista di ICON TOUR, due incredibili live sold out al Palazzo dello Sport a Roma e all’Unipol Forum di Milano.

Comunicato Stampa: Goigest