Torna Marchettini con il nuovo singolo “Luna”

Dopo “Fatto a metà”, che ha superato i 54K stream su Spotify, torna MARCHETTINI, il cantautore del quartiere milanese di NoLo acronimo di “Nord di Loreto”, tra i semifinalisti del Premio Fabrizio De André XIX – sezione MUSICA.

Il nuovo singolo, “LUNA” , disponibile da oggi, 27 novembre, su tutte le piattaforme digitali, è già entrato nelle playlist Spotify New Music Friday – Scuola Indie – Indie Triste.

Dalla definizione del dizionario Treccani di “vivere nel mondo della luna”, prende ispirazione il brano. Una ballad squisitamente indie-pop che, come tradizione vuole, parla d’amore. Una dimensione domestica che si proietta sulla luna e si nutre delle atmosfere malinconiche della periferia milanese, in cui Marchettini vive e dalla quale trae ispirazione creativa.

“In Luna ci sono flash di vita quotidiana che si intrecciano con il disperato tentativo di farci capire che forse a volte vivere sulla luna serve solo a stare meglio – ha commentato Marchettini – L’importante è che una volta tornati, ci sia sempre qualcuno ad aspettarci per cena.”

Il testo di “Luna” è di Stefano Marchettini e Simone Pavia, la produzione di Antonio Di Santo.

BIO

L’idea musicale di Marchettini nasce dai viaggi in macchina con il padre passati ad ascoltare chilometri di musicassette. Crescendo comincia a giocare con il pianoforte e la chitarra decidendo che oltre ad ascoltarla a lui la musica piace scriverla. Nel 2018 inizia a proporre i suoi inediti in versione acustica in diversi locali di Milano, ottenendo un’ottima risposta dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Nel novembre 2018, pubblica il suo primo brano su Spotify “Freccette”, che raccoglie moltissimi feedback positivi. Comincia a collaborare con il produttore e arrangiatore Antonio Di Santo, artista poliedrico che miscela hip hop ed elettronica con l’indole cantautorale di Stefano, dando vita ad un sound personale e spontaneo in grado di vestire al meglio i suoi testi e la sua vocalità.

A Maggio del 2020 grazie al progetto #curiamocidimusica viene selezionato per entrare a far parte della famiglia Believe Italia.

Marchettini, che di nome si chiama Stefano, è nato a Varese nel 1995. Vive a Milano nel quartiere NoLo.