É uscito l’attesissimo album di Miley Cyrus “Plastic Hearts”

É uscito oggi, venerdì 27 novembre, “PLASTIC HEARTS” (RCA Records/ /Sony Music), l’attesissimo nuovo album della popstar internazionale MILEY CYRUS!

L’album è stato anticipato da due singoli: “Prisoner” ft. Dua Lipa, accompagnato da un video diretto da Alana Oherlihy e dalla stessa Miley, sfacciato ed esageratamente rock che in meno di una settimana ha raggiunto oltre 19 milioni di visualizzazioni, e la hit mondiale “Midnight Sky”. Quest’ultima è stabile al #1 dell’airplay radiofonico in Europa da 4 settimane, ha conquistato il #2 dell’airplay radiofonico in Italia, e con circa 300 milioni di stream ha raggiunto la Top 10 della classifica globale di Spotify, la Top 15 della classifica globale di Shazam e la Top 40 della classifica Viral globale e italiana di Spotify.

Il settimo album in studio di Miley contiene 12 brani, tra cui le collaborazioni con Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa.

Di seguito la tracklist del disco:

WTF Do I Know

Plastic Hearts

Angels Like You

Prisoner feat. Dua Lipa

Gimme What I Want

Night Crawling feat. Billy Idol

Midnight Sky

High

Hate Me

Bad Karma feat. Joan Jett

Never Be Me

Golden G String

La copertina dell’album, firmata dall’iconico fotografo della musica Rock & Roll Mick Rock, rappresenta e incarna perfettamente il mood e il sound di Miley. Così l’artista si aggiunge alla lista delle leggende che Mick ha fotografato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry.

È disponibile anche la deluxe edition di “Plastic Hearts” che include le cover acclamate dalla critica, di “Heart of Glass” (Blondie) e “Zombie” (The Cranberries) e il brano “Edge Of Midnight (Midnight Sky Remix)” feat. Stevie Nicks.