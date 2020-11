Michael Kiwanuka ottiene una nomination ai Grammy Awards

Share Facebook

Michael Kiwanuka, il soulman inglese di origini ugandesi, ha ricevuto una nomination ai GRAMMYs 2021, il più importante riconoscimento nell’ambito musicale, nella categoria ‘Best Rock Album’ con l’album Kiwanuka.

Uno dei maggiori talenti del soul internazionale, tornerà in Italia per tre imperdibili date.

Nel 2011 viene scelto da Adele come opening del su tour in UK e nello stesso anno firma un contratto discografico con la Polydor. L’anno seguente pubblica il suo primo album “Home Again”, subito alla #4 della Official Album Charts, con il quale ha evidenziato le sue qualità di compositore, con riferimenti alla black music e un occhio alla tradizione cantautorale rock e soul.

Dopo una lunga tournée nel 2015 torna in studio per cominciare le registrazioni del nuovo album parzialmente prodotto da Danger Mouse e previsto in uscita per l’anno successivo. “Love & Hate” viene accolto positivamente dalla critica e raggiunge la prima posizione nella classifica inglese degli album, oltre ad aver ottenuto rispettivamente la sua seconda e terza nomination al Mercury Prize e ai BRIT.

Al suo interno è contenuta la canzone “Cold little heart” che viene scelta come sigla di testa della seconda stagione della pluripremiata serie televisiva “Big Little Lies”.

Nel 2019 pubblica il singolo “Money” e a seguire “Hero”, “You Ain’t The Poblem” e “Piano Joint”: le tracce anticipano la nuova fatica del soulman inglese intitolata “Kiwanuka” e uscita nel novembre dello stesso anno.

Il disco è stato registrato a New York, Los Angeles, Londra e Michael è tornato in studio insieme a Danger Mouse e Inflo, lo stesso team di produzione di “Love & Hate”.

“Kiwanuka” si allontana dall’anima vintage dell’album precedente e fa trapelare un’autoaffermazione positiva, audace e sincera.

Per il The Guardian, Kiwanuka è un “album audace, espansivo, sincero, sublime” e uno dei migliori del decennio. Nella sua recensione per NME, Elizabeth Aubrey ha evidenziato la natura personale dei suoi testi, lodandoli come “un audace salto di affermazione di sé”.

Michael riceve due nomination come “Best Male Solo Artist” e “Mastercard Album Of The Year” ai Brit Awards 2020 e trionfa ai Mercury Prize 2020 col suo ultimo album, eletto il migliore album inglese dell’anno.

Dopo un emozionante concerto al Fabrique di Milano farà il suo ritorno in Italia con tre date estive nel luglio 2021.