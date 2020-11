BANNERS il nuovo singolo “Someone To You” è un successo

Share Facebook

“SOMEONE TO YOU”, il singolo dell’artista inglese BANNERS, sta crescendo ogni giorno sempre di più. Un successo che con oltre 200 milioni di stream su Spotify e più di 53 milioni di views su Youtube, sta prendendo d’assalto le classifiche di tutto il mondo!

Diventata virale su Tik Tok, “Someone To You”, con ritmi travolgenti e stimolanti, è in grado di unire e far sentire vicine le persone. Una connessione artistica e umana capace di distrarre e accorciare le distanze, diffondendo pensieri positivi.

BANNERS dichiara: “Per un lungo periodo sono stato nella mia casa di Toronto e nonostante vivessi bene la mia solitudine, ho realizzato e riscoperto la necessità di condividere attimi ed emozioni con le persone per me più speciali”.

BIO

Michael Joseph Nelson, in arte BANNERS, ha dimostrato sin dalla tenera età una particolare attitudine per la musica iniziando il suo percorso come corista per il Liverpool Cathedral Choir, esperienza che si è rivelata formativa e caratterizzante per il suo songwriting. La sua carriera da solista è cominciata nel 2015 con la pubblicazione del singolo di debutto “Ghosts”, seguito dall’omonimo EP pubblicato nel 2016 per Island Records. Un anno dopo pubblica l’EP “Empires on Fire”, con al suo interno il successo internazionale “Someone To You”.

Debuttando al numero 67 della Billboard Canadian Album Chart, BANNERS ha iniziato a farsi strada nelle maggiori Global Spotify Chart grazie alle sue inconfondibili sonorità auliche e coreutiche, unite ai suoi testi delicati e introspettivi che riescono a stimolare qualsiasi ascoltatore con una moltitudine di vibrazioni positive, da sempre tratto distintivo della sua musica.