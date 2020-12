Sfera Ebbesta “Famoso” è disco di platino

Share Facebook

L’esordio di FAMOSO, il nuovo album di Sfera Ebbasta uscito il 20 novembre in tutto il mondo per Island Records, è davvero trionfale; dopo essere stato il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita, aver piazzato i suoi 13 brani nelle prime 13 posizioni della classifica FIMI e nella TOP 50 Italia di Spotify, FAMOSO oggi alla prima rilevazione FIMI/GFK, è già disco di platino. Un risultato clamoroso con cui Sfera bissa lo straordinario successo del 2018 con Rockstar.

FAMOSO è anche il quarto album più ascoltato al mondo dopo BTS, Ariana Grande e Pop Smoke nella chart album di Spotify oltre ad essere il disco che dal gennaio del 2019, nella prima settimana di uscita, ha totalizzato il più alto numero di vendite.

Nel frattempo Baby con J Balvin, rimane al N1 delle classifiche FIMI/GFK, Spotify, Amazon Music, Apple Music e Youtube Italia. Baby è anche la prima canzone italiana a finire in tendenza in 16 paesi su youtube oltre al primo brano ad essere entrato nella playlist spotify “Viva Latino”, la playlist latin più importante al mondo, seguita da oltre 10 milioni di persone.

I numeri di FAMOSO in Italia e nel mondo sono da capogiro dimostrando che la nostra musica, in lingua italiana, è davvero in grado di superare i confini. Questo è solo l’inizio del viaggio per il nuovo album di Sfera Ebbasta ma si può già affermare che ci troviamo davanti ad un risultato storico. La sensazione però, è che questo, per quanto incredibile, sia solo l’inizio.