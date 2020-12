Dreaming Night for Children: L’asta dei sogni

Share Facebook

Dopo la raccolta record dell’edizione dello scorso anno, che ha superato i 30.000€, torna per la sua edizione 2020 la DREAMING NIGHT FOR CHILDREN, l’evento di solidarietà organizzato da Fondazione Soleterre e Action Agency di Manuela Ronchi.

Un appuntamento unico, una vera e propria ASTA DEI SOGNI in cui grandi personaggi che hanno fatto la differenza nel proprio campo mettono a disposizione il proprio tempo e si “donano” per una serie di dreaming experience uniche.

È possibile fare le proprie puntate per aggiudicarsi una di queste dreaming experience da oggi, martedì 1° dicembre, attraverso la piattaforma online Charity Stars, specializzata nelle attività di raccolta fondi no profit. L’asta online, i cui lotti sono in continuo aggiornamento, è disponibile al link: www.charitystars.com/astadeisogni2020

Grazie all’ASTA DEI SOGNI è possibile aggiudicarsi un vero e proprio “doppio” regalo di Natale, sia perché ci permette di veder realizzato il sogno di chi lo riceve, ma anche perché la cifra va a contribuire al Programma Grande Contro Il Cancro di Fondazione Soleterre; in particolare in Italia il ricavato sarà destinato al sostegno psicologico, familiare ed economico per famiglie indigenti che non possono permettersi le cure e le spese quotidiane lontano da casa per curare il proprio figlio.

La DREAMING NIGHT FOR CHILDREN arriva al termine di un anno che ha visto Fondazione Soleterre attiva e in prima linea fin dal primo momento nella gestione dell’emergenza sanitaria. Forte della pluriennale esperienza nel sostegno psicologico ai bambini affetti da patologie oncologiche, un team di psicologi Soleterre si è attivato, nel pieno dell’emergenza Covid-19, per garantire consulti a pazienti, parenti e personale sanitario presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Da maggio, la Fondazione ha esteso quest’attività, mettendo a disposizione 500 psicologi per un servizio nazionale gratuito di supporto psicologico Covid-19 rivolto a tutta la popolazione che si trova in difficoltà a causa della pandemia, raggiungibile semplicemente da un centralino. Con la ripresa delle scuole, inoltre, Soleterre ha promosso il progetto “Psicologo a Scuola” per aiutare bambini, ragazzi, famiglie e personale scolastico nella gestione del delicato rientro in aula.

Queste, in ordine alfabetico, le prime dreaming experience disponibili online che, attraverso Charity Stars, daranno l’occasione unica di incontrare (fisicamente, dove e quando possibile, oppure da remoto) i propri miti e passare un po’ di tempo con loro.

PUBLIC SPEAKING EXPERIENCE con ERIC ALEXANDER

Esclusivo workshop individuale con Eric Alexander per migliorare le proprie abilità comunicative. L’attività può essere svolta sia in italiano che in inglese, per migliorare anche la capacità di comunicare in un’altra lingua con una prima sessione teorica di un’ora da realizzare da remoto via Skype o altre piattaforme e seconda sessione di persona a Milano di due ore durante la quale applicare quanto appreso e migliorare sul campo insieme a Eric.

SING WITH SIMONA BENCINI

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di duettare con Simona, trascinante front woman dei Dirotta su Cuba e nota voce solista, nonchè giudice del Muro della trasmissione di Canale 5 All Together Now, sulle note di una delle canzoni più famose del repertorio dei Dirotta su Cuba, band fiorentina simbolo del funky italiano. L’experience, valida per una persona, si terrà nel 2021 da remoto via Skype o tramite altre piattaforme digitali.

SPECIAL AUDITION con SIMONA BENCINI

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di avrà la possibilità di esibirsi davanti a Simona, facendo tesoro delle sue eventuali correzioni, dei suoi consigli e di tutti i segreti per riuscire ad avere successo nello show business. L’experience, valida per una persona, si terrà nel 2021 da remoto via Skype o tramite altre piattaforme digitali.

CSI EXPERIENCE con la criminologa ROBERTA BRUZZONE

Una borsa di studio per partecipare a uno dei Master organizzati dalla CSI Academy, nata dall’AISF (Accademia Internazionale di Scienze Forensi e Criminologiche) per volere della Dottoressa Bruzzone e altri esperti del settore.

CASTELLO DI BRACCIANO EXPERIENCE

Una visita unica e del tutto esclusiva del maestoso il Castello di Bracciano, una tra le più belle e imponenti dimore rinascimentali d’Europa, alla scoperta del Giardino Segreto, del Piano Nobile, della Corte d’Onore, dell’Antica Rocca e di molti altri luoghi segreti non aperti al pubblico. L’experience, valida per un massimo di 4 persone, potrà essere realizzata nel corso del 2021.

CONSULENZA DI STILE, DALLA MODA ALL’INTERIOR DESIGN, con ALESSANDRO CAIO

Particolarmente seguito e apprezzato sui social, il Digital content creator Alessandro Caio da sempre è amante dell’interior design e dell’alta gioielleria, diventando Brand Ambassador per importanti realtà del mondo Luxury. Nel corso dell’experience ci sarà modo di conoscere Alessandro di persona e ricevere da lui preziosi consigli direttamente sul campo, spaziando dal mondo della casa a quello della moda, in una shopping experience nel centro di Milano.

CRISTIANA CAPOTONDI EXPERCIENCE

Un’occasione unica di incontrare Cristiana Capotondi e di prendere un caffè con lei. Potrai scoprire i segreti del suo lavoro e del mondo del cinema. L’incontro si terrà a Milano nel corso del 2021

FOOTBALL EXPERIENCE con PIERLUIGI COLLINA

Incontro e pranzo con Pierluigi Collini a Forte dei Marmi, presso lo stabilimento balneare che frequenta abitualmente. Un modo per rivivere le emozioni del grande Calcio e scoprire i segreti dello sport che più ami e di alcune delle più importanti partite di Calcio che hai seguito. L’experience è disponibile per 2 persone e sarà realizzabile nel corso del 2021.

FANTASY EXPERIENCE con DIEGO CUSANO

Sei appassionato d’arte? Ami viaggiare con la fantasia? Aggiudicati un’opera originale del fantasy researcher Diego Cusano. Avrai la possibilità di toccare con mano questa arte e arricchire le tue pareti con un’illustrazione che passa dal mondo digital e virtuale a quello reale.

FEATURING WITH STEFANO DE DONATO

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di registrare un brano del proprio repertorio avendo come bassista, in via del tutto esclusiva, proprio Stefano De Donato, fondatore e componente dei Dirotta su Cuba in qualità di compositore, autore, bassista, arrangiatore e direttore di produzione artistico. Nel corso della sua carriera, collabora con artisti di calibro come Mario Biondi, Federico Malaman, Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo, Neri per Caso, Jovanotti e Ridillo; attualmente, conduce tutti i venerdì sera il programma radiofonico “MAKE IT FUNKY” su Radio Dolomiti, un viaggio a 360° nella black music. L’experience, della durata di un’ora e mezza, pensata per una singola persona o per tutti i componenti di una singola band, potrà essere realizzata nel corso del 2021 da remoto via Skype o tramite altre piattaforme, e negli studi di registrazione indicati successivamente da Stefano. Il trasporto da/per gli studi di registrazione, successivamente indicati, sarà a carico dell’aggiudicatario dell’asta.

A LEZIONE DI MUSICOLOGIA con STEFANO DE DONATO

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di partecipare a una speciale lezione di musicologia, su argomenti da lui selezionati (che potranno spaziare dalla musica metal alla musica funky, passando per il pop e il jazz, musica italiana e straniera) con Stefano De Donato. L’experience, della durata di un’ora e mezza, pensata per una singola persona, potrà essere realizzata nel corso del 2021 da remoto via Skype o tramite altre piattaforme, e negli studi di registrazione indicati successivamente da Stefano. Il trasporto da/per gli studi di registrazione, successivamente indicati, sarà a carico dell’aggiudicatario dell’asta.

ON AIR WITH STEFANO DE DONATO

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di registrare una puntata del programma radiofonico “MAKE IT FUNNY”, condotto da Stefano De Donato tutti i venerdì sera su Radio Dolomiti. Il vincitore, oltre a registrare l’intera puntata, potrà collaborare con Stefano nella scelta della musica da inserire e gli argomenti da trattare, e potrà intervenire attivamente nel corso di tutta la registrazione. L’experience, della durata di un’ora e mezza, pensata per una singola persona, potrà essere realizzata nel corso del 2021 da remoto via Skype o tramite altre piattaforme, e negli studi di registrazione indicati successivamente da Stefano. Il trasporto da/per gli studi di registrazione, successivamente indicati, sarà a carico dell’aggiudicatario dell’asta.

COOKING CLASS con SIMONE FINETTI

Quest’experience è dedicata agli amanti della cucina tradizionale, pronti a scoprire come realizzare la vera pasta fresca all’uovo. L’appuntamento è con lo Chef Simone Finetti (che, in una cooking class esclusiva su Skype metterà a disposizione tutti i segreti dell’arte emiliana della pasta fresca all’uovo preparandola proprio come la facevano le nonne di una volta. Il percorso dello Chef comprende una partecipazione a Masterchef e Masterchef All Stars, una scuola di alta cucina (Alma di Gualtiero Marchesi), un mentore di caratura mondiale (Giacinto Rossetti, tre stelle Michelin), militanze in ristoranti stellati. Soprattutto duro lavoro, passione, semplicità.

STAR PER UN GIORNO: SHOOTING EXPERIENCE con ROBERTA KRASNIG

Roberta Krasnig ti aspetta nel suo studio a Roma per un’interessante lezione di posing dove ti insegnerà come valorizzarti al meglio durante uno shooting. In seguito, ti invierà le 5 migliori foto realizzate. Che si tratti di un intenso primo piano o di uno scatto avanguardistico Roberta saprà metterti a tuo agio e farti sentire una vera Star per un giorno. L’experience, valida per una persona, si terrà nel 2021 a Roma.

GOLF EXPERIENCE con MATTEO MANASSERO

Sfida per due persone con Matteo Manassero in un’avvincente nove buche nella cornice del prestigioso Gardagolf Country Club Potrai così imparare i segreti per migliorare il tuo swing e affrontare al meglio le difficoltà che il campo può presentare.

UN GIORNO DA CAMPIONE con MIKE MARIC

Mike Maric, “scienziato del respiro”, medico e coach di atleti medagliati olimpici del calibro di Filippo Magnini, Sara Cardin, Igor Cassina e molti altri, accompagnerà la coppia che si è aggiudicata l’asta in una vera e propria experience da campioni: due ore alla piscina di acqua dolce di origine termale più profonda del mondo a Montegrotto Terme, la Y-40, alla scoperta delle tecniche di allenamento vincenti e dei segreti dei campioni che Mike allena. Concluderà questo appuntamento unico un’immersione guidata proprio nella Y-40, dove sarà possibile mettere subito in pratica i consigli e i segreti svelati.

LEZIONI DI STILE con ENZO MICCIO

Non perderti l’opportunità esclusiva di gustare un tè in compagnia di Enzo Miccio, arbiter elegantiae che ha creato attorno al suo nome un’idea unica di stile e raffinatezza. Oltre a conoscerlo di persona, l’appuntamento sarà l’occasione per ricevere da lui lezioni e consigli di stile e buone maniere, su come ci si comporta a tavola e agli eventi e tanto altro. L’experience, valida per massimo 2 persone, verrà realizzata a Milano. Gli spostamenti da/per Milano sono a carico dell’aggiudicatario dell’asta.

CONSULENZA DI ARMOCROMIA PERSONALIZZATA con ROSSELLA MIGLIACCIO

Seguitissima su Instagram, nelle Stories propone rubriche di moda e beauty per imparare a valorizzare (e amare) la nostra unicità. Ogni giorno i suoi quiz su forme e colori mettono alla prova i suoi followers… Del resto, “non è magia, è Armocromia”. Ha collaborato con brand internazionali ed è diventata il punto di riferimento per personaggi pubblici e influencer. L’experience, valida per una persona, si svolgerà a Milano nel 2021; le spese di trasporto sono a carico dell’aggiudicatario dell’asta.

COMICS EXPERIENCE con NAT

Una chiacchierata con Mario Natangelo, o come lo conoscono tutti Nat per scoprire di più sul mondo del fumetto e della satira che permetterà di ricevere, al termine, una vignetta realizzata ad hoc su uno dei temi trattati con i suoi personaggi più famosi. L’experience, valida per massimo due persone, potrà essere realizzata nel corso del 2021 o di persona a Roma o da remoto via Skype o altre piattaforme.

L’eventuale trasporto da/per Roma sarà a carico dell’aggiudicatario dell’asta.

WEDDING EXPERIENCE con SANDA PANDZA

Stai organizzando il tuo matrimonio oppure stai iniziando l’attività di wedding planner e vuoi scoprire alcuni dei segreti di una celebre professionista del settore? Con questa esclusiva experience insieme a Sandra Pandza, potrai arricchire il tuo Sì con un tocco unico. L’experience, della durata di 2 ore, è valida per una coppia nel caso del matrimonio oppure per una persona nel caso della consulenza per diventare wedding planner e potrà essere realizzata nel corso del 2021 di persona o da remoto.

APNEA EXPERIENCE con UMBERTO PELIZZARI

Un’esclusiva ed irripetibile lezione one to one con Umberto Pelizzari nell’acqua dolce di origine termale di 34 °C di Y-40, la piscina di acqua termale più profonda del mondo a Montegrotto Terme. L’experience è per una persona e potrà essere realizzata nel corso del 2021.

NATURAL VOICE EXPERIENCE con ANDREA PIOVAN

Due ore di corso individuale di Natural Voice con Andrea Piovan, uno dei più celebri doppiatori italiani e narratore nei documentari BBC. Potrà essere realizzata nel corso del 2021 o di persona a Milano o da remoto via Skype o altre piattaforme.

OUTDOOR PORTOFINO EXPERIENCE

Sopra e sotto il mare in una delle coste più belle del mondo, quella del Parco di Portofino. Con questa escursione sarà possibile ammirare dal mare i luoghi più suggestivi del parco di Portofino, a bordo di un kayak: le grotte e le insenature nascoste lungo il su tratto di costa tra Paraggi e il Faro di Portofino; fare snorkeling nella baia di Paraggi, dove sarà possibile avvistare quantità di specie marine. L’esperienza si conclude con un momento di relax con vista sulla baia: un tipico aperitivo ligure e vino naturale ripagheranno tutte le fatiche! Nel pacchetto sono comprese 2 t-shirt e 2 borracce di Outdoor Portofino. L’eventuale trasporto da/per Portofino è a carico dell’aggiudicatario dell’asta.

CORSO DI MEMORIA PRODIGIOSA con l’international Master of Memory MATTEO SALVO

Partecipa a uno degli esclusivi Corsi di Memoria Prodigiosa dell’International Master of Memory Matteo Salvo, un corso che ti fornisce un metodo con cui imparare velocemente e per ricordare le informazioni una volta per sempre. Dalle Mappe Mentali alla lettura veloce, dalle tecniche di memorizzazione ai metodi di apprendimento: il vincitore potrà partecipare a uno dei corsi che saranno organizzati, secondo le modalità consentite dalle normative anti-Covid che saranno in vigore, nel corso del 2021. Eventuali trasferimenti da/per il luogo di realizzazione del corso saranno a carico del vincitore dell’experience.

POKER EXPERIENCE con DARIO SAMMARTINO

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di confrontarti con Dario Sammartino, uno dei più famosi giocatori di poker italiani. Numero uno nella All-Time Money List italiana e 46° nella All-Time Money List mondiale per quanto riguarda le vincite maturate nei tornei di poker live, davanti a Mustapha Kanit e Max Pescatori, è il terzo giocatore italiano ad aver raggiunto il tavolo finale del Main Event delle World Series of Poker e il primo a essersi laureato vice-campione. L’experience, della durata di 2 ore e valida per 1 persona, potrà essere realizzata nel corso del 2021 o di persona a Milano, Roma o Napoli o da remoto via Skype o altre piattaforme. L’eventuale trasporto da/per Milano, Roma o Napoli sarà a carico dell’aggiudicatario dell’asta.

CARICATURE EXPERIENCE con VAURO SENESI

Una caricatura realizzata da una delle matite più irriverenti d’Italia, Vauro Senesi. Potrai mandargli una storia che racconta di te o una foto che ti rappresenta scattata in un momento della tua giornata, vita o professione e poi lasciare alla matita e alla fantasia di Vauro disegnare il personaggio che gli hai ispirato.

NATASHA STEFANENKO EXPERIENCE

Esclusiva e piacevole chiacchierata con Natasha Stefanenko davanti a un gustoso aperitivo a Milano, per conoscere di persona la sua solarità e travolgente energia, e magari ricevere un prezioso consiglio su beauty e lifestyle, come quelli che regala ogni giorno ai suoi innumerevoli followers. L’experience, valida per massimo 2 persone, si terrà nel 2021.

PHOTOGRAPHY EXPERIENCE con STEFANO STRANGES

Un workshop esclusivo con il fotografo e fotoreporter indipendente italiano Stefano Stranges, articolato in una prima sessione teorica con illustrazione delle linee guida per realizzare un fotoreportage e una seconda sessione di persona a Torino di due ore durante la quale applicare quanto appreso e migliorare sul campo insieme a Stefano.

BILIARDO EXPERIENCE con GUSTAVO ZITO

Vuoi sfidare un grande campione con un palmarès infinito di vittorie, come ad esempio i 4 Campionati mondiali di “5 e 9 birilli”? Se il biliardo è la tua passione, la possibilità di incontrare e sfidare il pluripremiato Gustavo Zito è un appuntamento imperdibile: con lui sarà possibile imparare come migliorare la propria tecnica sul tavolo verde e scoprire i segreti di uno dei più grandi campioni di sempre.

“Curare un bambino malato di cancro in piena pandemia significa fare i conti con l’emergenza sanitaria ed economica. Secondo uno studio della Banca d’Italia circa il 30% della popolazione italiana ha visto diminuire le entrate mensili causa provvedimenti Coronavirus e secondo dati ISTAT la spesa delle famiglie italiane si è ridotta del 11,5%. In questo contesto quasi la metà delle persone che tra maggio e settembre si sono rivolte alla Caritas lo faceva per la prima volta. In questo contesto anche nel 2020 in oltre 1.000 famiglie italiane è stata fatta di tumore infantile – spiega Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre – Si tratta di una diagnosi che nella maggior parte dei casi costringe uno dei due genitori a smettere di lavorare per dedicarsi alle cure del bambino. Un fenomeno che assume proporzioni drammatiche nel sud Italia (alcune regioni come la Calabria sono tra le più povere d’Europa) e all’estero, nei paesi a medio e basso reddito in cui interviene Fondazione Soleterre, rischiando di compromettere la qualità delle cure. Per questo motivo i fondi raccolti con l’asta online dalla Dreaming Night for Children saranno destinati in particolare ai nuclei familiari indigenti sostenuti da Soleterre. I genitori avranno in questo modo la possibilità di curare i loro figli serenamente, senza aggiungere la disperazione data dal non potersi permettere le cure. Speriamo così di portare una ventata di positività almeno per queste famiglie, in un anno già così difficile a causa dell’emergenza Covid-19”.

“Quello che importa è non smettere mai di sognare e di far sognare – commenta Manuela Ronchi, CEO di Action Agency – Sono orgogliosa, insieme alla mia azienda, di mettere ogni giorno in atto cosa vuol dire essere oggi un’impresa socialmente responsabile”.

L’iniziativa DREAMING NIGHT FOR CHILDREN sostiene il Programma Grande contro il cancro di Fondazione Soleterre, in particolare in Italia il ricavato sarà destinato ai bambini ricoverati e in cura presso i reparti di Onco-Ematologia Pediatrica del POLICLINICO SAN MATTEO di PAVIA e dell’OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI TARANTO. Nel corso degli anni, infatti, Soleterre ha realizzato diverse raccolte fondi contribuendo nelle attività di supporto psicologico ai bambini oncomalati e alle loro famiglie, alla supervisione psicologica del personale medico, alla formazione dei volontari e ai lavori di ristrutturazione e alla riqualificazione degli spazi ospedalieri.

Il programma Grande contro il cancro è un intervento multidisciplinare, attivo dal 2010, con azioni che includono educazione alla salute, diagnosi precoce, sostegno psico-socio-educativo, accoglienza e networking a favore di oltre 10.000 beneficiari tra bambini malati, familiari e personale sanitario nei 6 Paesi in cui Soleterre opera (Italia, Ucraina, Marocco, Costa d’Avorio, Burkina Faso e Uganda).

Soleterre è una Fondazione che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute nel suo significato più ampio. Oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna per la salvaguardia e la promozione del benessere psicofisico per tutti e tutte, sia a livello individuale che collettivo, a ogni età e in ogni parte del mondo. La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze e della violenza, qualsiasi sia la causa che la genera, sono parte integrante dell’attività di Soleterre: perché “Salute è giustizia sociale”.