Cesare Cremonini: esce oggi il suo libro

Esce oggi Let them talk – Ogni canzone è una storia (Mondadori), un libro di Cesare Cremonini in cui la musica diviene, attraverso le sue parole, racconto: delle sue canzoni e della sua vita, del passato ma anche del presente e del futuro, di una generazione e del suo modo di pensare, di Cremonini ma anche di tutti noi.

Il progetto grafico della copertina è firmato da Aldo Drudi.

Il libro è acquistabile direttamente in tutti gli store online e fisici.

“Faccio canzoni solo quando trovo un punto di incontro. Con vite devastate, vissute fino in fondo. Con gli uomini e le donne che hanno già amato, sofferto e dato.”