“Obsesionada”, il nuovo singolo di Boro Boro feat Fred De Palma

In radio da venerdì 04/12 “OBSESIONADA”, il nuovo singolo di BORO BORO in collaborazione con FRED DE PALMA.

Lo stile inconfondibile di BORO BORO si unisce a quello altrettanto personale di FRED DE PALMA, con cui il rapper torinese collabora per la prima volta, dando vita ad un singolo fresco e divertente che racconta la parte più leggera e disinteressata di un legame sentimentale. Il sound, costruito sulla base del beat originale di Stivenz Beats, rende il pezzo energico ed estremamente ritmato, ormai cifra stilistica di BORO BORO.

“OBSESIONADA” feat. FRED DE PALMA è il singolo con cui BORO BORO ha scelto di concludere in bellezza un anno ricco di soddisfazioni e successi, in cui si è progressivamente affermato come uno dei portavoce della corrente più reggaeton e latin della musica hip hop italiana.

La pubblicazione del brano, infatti, giunge a pochi mesi dall’uscita di “CALDO”, l’ultimo progetto discografico dell’artista insieme a MamboLosco, pubblicato il 3 luglio scorso. L’album si è stabilmente piazzato nella Top 20 dei dischi più venduti in Italia per quattro settimane di fila e ad oggi conta oltre 61 milioni di stream totali su Spotify, a cui si aggiungono oltre 31 milioni di views su YouTube.

BORO BORO, inoltre, è reduce dall’ottenimento di altri importanti traguardi: la certificazione di Disco di Platino ottenuta con il singolo “Nena” feat. Geolier, che tutt’ora ha collezionato più di 33 milioni di stream su Spotify, Platino anche per “Twerk” ed il Doppio Platino per “Lento”.

A rendere ancora più esplosivo “Obsesionada” è il featuring con FRED DE PALMA, reduce dall’incredibile successo del brano “Paloma” feat. Anitta, certificato Doppio Disco di Platino con oltre 87 milioni di stream e 33 milioni di views su YouTube. Il rapper, inoltre, è l’unico artista italiano ad aver ottenuto la certificazione di Triplo Disco di Platino in Spagna per il singolo “Se iluminaba”, versione spagnola della hit “Una volta ancora” feat. Ana Mena, che in Italia è stato certificato Cinque volte Disco di Platino con oltre 304 milioni di stream e oltre 200 milioni di views su YouTube.