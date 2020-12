Share Facebook

Dal 4 dicembre arriva in radio e in digitale “IL DISCORSO DEL CAPITANO” il nuovo singolo di LEONE, il brano descrive quel momento a un istante dal calcio d’inizio, quando il Capitano con uno sguardo o un semplice abbraccio è in grado di trasmettere sicurezza e coraggio ai compagni.

Racconta Leone: < “Il Discorso del capitano” nasce dalla voglia di scrivere una canzone in grado di restare e di non finire in quella centrifuga che oggi fa tramontare un brano in poco più di un paio di settimane. In un momento storico così difficile dove ognuno di noi è lontano dal proprio campo di gioco, ho voluto scrivere un brano in grado di far rivivere emozioni forti in attesa di tornare a giocarcela. “E lo so che sarà dura, una giocata può far paura…ma hai la fiducia di chi ti è accanto e io con te ho già vinto…”. Tra i vari giochi di metafore c’è questo che è uno dei più forti, nella vita quotidiana per raggiungere un obiettivo ci vuole quella giocata decisiva, magari anche inaspettata… e qui il Capitano dice di non temere perché sarà sempre al tuo fianco e comunque vada, vincerete. In uno dei momenti più emozionanti e decisivi del brano, descrivo l’istante a un passo dal rigore decisivo, quello che potrebbe cambiarti la vita per sempre e nella vita quante volte ci siamo trovati davanti a quel rigore…? >

Il video è stato girato allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, lo stadio della città di Leone che nel video tirerà il “calcio di rigore”, la regia è di Errico D’Andrea ed è stato girato con tutte le accortezze e disposizioni per la situazione sanitaria in corso.

Leone, nome d’arte di Daniele Manfrinati, nasce il 10 agosto del 1990 ad Alessandria. Nel 2018 decide di approfondire gli studi di canto e chitarra. Nel 2019 inizia a suonare nei principali locali di Alessandria e partecipa al Tour Music Fest come interprete, portando un brano di James Arthur. Dopo aver passato le audizioni di Genova, partecipa al week-end formativo al Centro Europeo Toscolano di Mogol. Dopo questa esperienza decide di credere in Leone e nei sei mesi successivi scrive le prime 30 canzoni e inizia a lavorarci insieme al Maestro Andrea Negruzzo del Laboratorio della Musica di Alessandria. “Non fatemi smettere di sognare” è il primo singolo lanciato in radio il 24 aprile di quest’anno anticipato dal videoclip che in meno di due mesi ha superato le 160.000 visualizzazioni su YouTube seguito il 23 giugno da “Sabbia Bianca, Cuore e birra” che ha superato le 100.000. Leone sta lavorando alla produzione del suo primo album previsto in uscita nel 2021.