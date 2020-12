Liam Payne il singolo di Natale “Naughty List”

Share Facebook

Da venerdì 4 Dicembre disponibile in radio “Naughty List”, il nuovo singolo di Natale di Liam Payne in collaborazione con Dixie D’Amelio. “Naughty List” è la seconda canzone di Natale di Liam, dopo “All I Want (For Christmas)” dello scorso anno, contenuta nell’album d’esordio “LP1”.

Dixie è una cantante americana, molto popolare sui social, con più di 75 milioni di follower totali tra Instagram e TikTok. Il singolo d’esordio di Dixie “Be Happy” e il successivo remix, insieme a Blackbear & Lil Mosey, hanno generato insieme più di 20 milioni di streaming in tutto il mondo.

Liam ha detto: “Amo fare i video su TikTok e interagire con la community. Sono tutti così creativi e mi piace vedere i diversi modi in cui le persone usano la mia musica nei loro video. È per questo che ho deciso di far uscire “Naughty List” prima su TikTok. I miei fan sono i migliori e non vedo l’ora di vederli usare “Naughty List” nei loro video.”

Liam, ha venduto più di 21 milioni di singoli e più di 3 milioni di album in soli 3 anni da quando ha iniziato la sua carriera da solista dopo gli One Direction. Nel 2019 è uscito il suo album d’esordio “LP1” per la Capitol Records, che includeva le hit ‘Strip That Down’, ‘Polaroid’ e ‘Familiar’. In totale ha generato più di 4.6 miliardi di stream.

