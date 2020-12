Save the Children premiazione dell’edizione di TuttoMondo Contest

Share Facebook

Infanzia: Save the Children, il 10 dicembre in diretta Facebook e YouTube l’evento di premiazione della settima edizione di TuttoMondo Contest, il concorso artistico per under 21, che quest’anno avrà come tema i diritti delle bambine e delle ragazze

Una giuria d’eccezione per premiare i vincitori: Cristina Comencini per l’audiovisivo, Fabio Lovino per la fotografia, Chiara Gamberale per la narrativa e Francesca Valla per il premio Generazione Alpha, dedicato ai partecipanti più piccoli

Giovedì 10 dicembre, in concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti umani, si terrà l’evento di premiazione della settima edizione di TuttoMondo Contest, il concorso artistico a tema per opere audio-visive, fotografia e narrazione rivolto ai giovani fino ai 21 anni di età e promosso da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.

L’appuntamento è dalle 17 alle 18.30 in diretta sui canali YouTube e Facebook di Save the Children: una premiazione particolare quella di quest’anno, in streaming per via delle restrizioni legate al Covid, con i giurati e i finalisti del concorso che saranno collegati in diretta e la possibilità per tutti coloro che lo vorranno di seguire l’iniziativa comodamente da casa o dai loro dispositivi mobili.

Tema portante della settima edizione di TuttoMondo Contest i diritti delle bambine e delle ragazze: oltre 140 le opere inviate dai partecipanti, ognuna delle quali racconta e rappresenta “il mondo con occhi di ragazza”. Un mondo caratterizzato da profonde diseguaglianze di genere per colmare le quali, secondo il rapporto 2020 del Global Gender Gap del World Economic Forum, ci vorranno ancora 99,5 anni e che la pandemia potrebbe contribuire ad amplificare ulteriormente. Anche in Italia bambine e ragazze pagano sulla loro pelle disuguaglianze di genere sistematiche e ben radicate nella nostra società, che si formano già nella prima infanzia, che le lasciano indietro rispetto ai coetanei maschi e che, con la pandemia, sono deflagrate. 1 milione e 140 mila ragazze rischiano infatti di ritrovarsi tagliate fuori dallo studio, dal lavoro e da percorsi formativi entro la fine dell’anno.

Tre le categorie in concorso: Controcampi (audiovisivo), Il mondo oltre il selfie (fotografia), Scrivo quindi so(g)no (narrativa). A premiare i vincitori e le vincitrici una giuria d’eccezione, composta da Cristina Comencini per l’audiovisivo, Fabio Lovino per la fotografia e Chiara Gamberale per la narrativa. Alla miglior opera nelle categorie in concorso inviata da bambini e bambine verrà inoltre consegnato da Francesca Valla il premio Generazione Alpha.

Ai vincitori verranno assegnate delle gift card del valore di 500 euro ciascuna per l’acquisto di attrezzatura audiovisiva, fotografica e musicale e/o la frequenza a corsi di specializzazione.

Nell’ambito dell’iniziativa – che ha visto la partecipazione di più di 500 giovani tra singoli, gruppi informali e scuole – verranno inoltre assegnate tre menzioni speciali: Elena Favilli, autrice delle Storie della buonanotte per bambine ribelli, il cui terzo volume raccoglie 100 storie di donne migranti che hanno cambiato il mondo e sostiene Save the Children nella campagna #futurosenzaconfini, assegnerà la Menzione speciale Mondadori-Libri per Ragazzi all’opera che più richiama l’idea di “bambine ribelli”; ci saranno poi la Menzione speciale Save the Children, all’opera che maggiormente esprime i valori e le tematiche affrontate dall’Organizzazione, e la Menzione speciale SottoSopra, il Movimento Giovani per Save the Children, all’opera che dà voce ai ragazzi e alle ragazze, rappresentando meglio il loro punto di vista sulla realtà.

L’evento di premiazione di TuttoMondo Contest sarà condotto dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Alessia Tripodi e vedrà la partecipazione dell’attrice Liliana Massari, che presterà la sua voce ai racconti vincitori

La diretta sarà visibile sui canali Facebook e YouTube di Save the Children.