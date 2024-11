OVS è al fianco di Save the Children scegli Rocco Hunt come testimonial

Anche quest’anno, OVS è al fianco di Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, per la nona edizione del Christmas Jumper Day. Testimonial d’eccezione è il cantante Rocco Hunt che porterà nelle case di tutti il buffo maglione, simbolo del Natale, in grado di coniugare solidarietà e divertimento.

Tradizione che proviene dai paesi anglosassoni che la celebrano da molti anni, il Christmas Jumper Day, anche per questa edizione, sosterrà i milioni di bambine e bambini che, nel mondo, rischiano la vita a causa della malnutrizione, a causa di povertà endemica, conflitti – come quelli in Medioriente, in Ucraina o Sudan – e crisi climatica che genera siccità, perdita di raccolti e costringe intere popolazioni alla fame.

Rocco Hunt è protagonista del video di lancio del Christmas Jumper Day: il cantante suona il campanello di perfetti sconosciuti che, aprendo la porta, lo riconoscono e ricevono in dono il maglione natalizio, tra l’incredulità e la sorpresa. Il Christmas Jumper, che quest’anno ha come protagonista un pupazzo di neve, è “un maglione che scalda il cuore” come dice lo stesso artista nello spot, il regalo perfetto che fa bene sia a chi lo dona che a chi lo riceve.

“Ho sempre pensato che ogni bambino fosse un pezzo di cuore – afferma Rocco Hunt. Ho sempre sognato che ad ogni bambino nato in questo mondo fosse garantito il diritto di vivere un’infanzia dignitosa, il diritto al gioco spensierato e allo studio, il diritto a realizzare i propri sogni. Dedico questo progetto a tutti i bambini che bambini non sono mai stati. A chi soffre la fame, a chi soffre l’abbandono della famiglia o delle istituzioni. Sono orgoglioso di aver preso parte a questo progetto e ringrazio già da subito, chi insieme ad OVS e a SAVE THE CHILDREN, con un piccolo gesto aiuterà a cambiare il futuro di un bambino in qualche parte del mondo.”

Il maglione è in vendita nei negozi OVS e su ovs.it e, da oggi al 6 gennaio, presso le casse degli store OVS, sarà inoltre attiva una raccolta fondi a sostegno dei progetti di Save the Children. Parte del ricavato della vendita del maglione[1], disponibile in versione adulto, bambino e nelle taglie baby 9/36 mesi, andrà a supporto della campagna “La Fame mangia i Bambini” di Save the Children, per portare assistenza alle bambine e ai bambini a rischio malnutrizione nel mondo.

OVS S.p.A. è il principale gruppo italiano di abbigliamento uomo, donna, bambino, attivo anche nei segmenti beauty e home decoration.

Con una rete di oltre 2.200 negozi in Italia e all’estero, la maggior parte dei quali ad insegna OVS ed Upim, il gruppo propone un’ampia gamma di brand propri tra cui PIOMBO, OVS Kids, Blukids, Stefanel, Les Copains, CROFF.

Quotato all’Euronext Milan dal 2015, nel 2023 ha registrato vendite per 1.536 milioni di Euro e realizzato un EBITDA di 182 milioni di Euro.

Save the Children nasce il 19 maggio del 1919 a Londra all’indomani della Prima Guerra

Mondiale per opera di una donna audace e coraggiosa – Englentyne Jebb – per soccorrere i

bambini austriaci e tedeschi che stanno morendo di fame a causa del blocco navale imposto dalle

nazioni vincitrici. Dalla sua nascita, l’Organizzazione – che oggi opera in circa 100 Paesi in tutto il

mondo– è stata protagonista in prima linea nelle sfide più grandi che nel corso degli ultimi 100 anni

hanno messo a grave rischio le vite e il futuro dei bambini. Save the Children Italia è presente nel

nostro Paese da 25 anni e nel 2023 ha supportato 291 progetti in Italia e nel mondo, contribuito a

rispondere a 131 emergenze umanitarie e a sostenere 47,4 milioni di bambini in 70 Paesi nel

mondo, di cui oltre 130 mila bambini e adolescenti in Italia. Da 10 anni, lavora per contrastare la

povertà educativa in Italia, attraverso la propria rete di Punti Luce, spazi ad alta densità educativa,

che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città.

Rocco Hunt, nato il 21 novembre 1994 a Salerno, è oggi una voce affermata del panorama musicale Italiano. Con il suo stile unico di “poeta urbano” è in grado di raccontare la vita e la voglia di farcela delle periferie, come nella migliore tradizione della cultura Rap, ma anche di far ballare e cantare il pubblico di ogni età con hit diventate successi internazionali.

I suoi oltre 40 dischi di platino collezionati tra Italia, Spagna e Francia dove ha raggiunto anche un disco di Diamante, le sue molteplici collaborazioni con artisti Italiani e internazionali, i suoi 2,9 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta oltre 2.5 miliardi di stream totali lo rendono uno degli artisti italiani più apprezzati nel panorama musicale italiano e non solo.

È inoltre autore e scrittore di molteplici brani multiplatino e diamante scritti per altri artisti, e nei suoi oltre 10 anni di carriera ha incrociato più volte il cinema sia come attore sia firmando brani per colonne sonore.

Comunicato Stampa: Save the Children