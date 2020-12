Share Facebook

Twitter

A 10 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, gli EVANESCENCE tornano con il nuovo album “THE BITTER TRUTH” (Sony Music), in uscita il 26 marzo 2021! Da oggi è possibile pre-ordinare il disco, disponibile in versione digitale, CD, doppio vinile e nella speciale versione Limited Edition Deluxe contenente un CD, una rivista, un poster e una musicassetta con esclusivi contenuti audio del making of di “The Bitter Truth” (https://evanescence.lnk.to/TheBitterTruthPR).

Quest’anno gli Evanescence hanno già pubblicato i tre brani “Wasted On You”, “The Game Is Over”, “Use My Voice”, a si aggiunge il nuovo singolo “YEAH RIGHT”, da oggi in digitale (https://smi.lnk.to/EvanescenceTheBitterTruth).

Dominato dalla presenza di chitarre e atmosfere epiche, “The Bitter Truth” è una raccolta di tracce che si ispirano alle realtà spesso amare di questo XXI secolo. In “Yeah Right”, brano caratterizzato da un travolgente sound industrial, Amy Lee racconta con cinismo l’esperienza della band maturata fino ad oggi nell’industria musicale.

Domani, sabato 5 dicembre, alle ore 22.00, sul sito www.evanescencelive.com si terrà “EVANESCENCE: A LIVE SESSION FROM ROCK FALCON STUDIO”: un imperdibile show in live streaming in cui gli EVANESCENCE porteranno sul palco le loro hit ed eseguiranno per la prima volta dal vivo i singoli estratti da “The Bitter Truth”. A questo link una piccola anticipazione dello show, nella performance di “Use My Voce”:

I biglietti per il live streaming sono disponibili al seguente link: https://evanescencelive.com/.

Vincitori di due Grammy Award, gli Evanescence sono una band che ha avuto un grandissimo impatto sulla musica mondiale. Il famoso album di debutto “Fallen” (2003), con i popolari singoli “Bring me to life” e “My Immortal”, ha venduto oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo. Dopo vari tour mondiali, il secondo album “The Open Door” ha registrato oltre 5 milioni di copie vendute, seguito dall’omonimo album “Evanescence”, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard.

In seguito, la cantautrice e pianista Amy Lee, il bassista Tim McCord, il batterista Will Hunt, il chitarrista principale Troy McLawhorn, e il chitarrista Jen Majura, hanno intrapreso percorsi nuovi e familiari per il loro quarto e più ambizioso album “Synthesist”, a cui nell’ottobre del 2017 ha fatto seguito il tour mondiale “Synthesis Live”, che li ha visti esibirsi nelle loro intense performances live e nelle loro canzoni senza tempo accompagnati da un’incredibile orchestra dal vivo.