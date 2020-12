Spostate le date del tour dei Pinguini Tattici Nucleari

Share Facebook

BPM Concerti e Trident Music sono spiacenti di comunicare che, a fronte del permanere dello stato di emergenza sanitaria, sono costretti a rinviare a settembre e ottobre 2021 l’attesissimo tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per il prossimo febbraio.

Un traguardo sognato, conquistato e meritato: la band rivelazione del 2020 aspetta i suoi numerosi fan nei palazzetti a settembre e ottobre 2021 con una nuova programmazione delle date comunicate in precedenza, alle quali sono stati aggiunti altri 5 show, dato che quasi tutti gli 8 concerti, originariamente programmati, sono attualmente sold out.

Con tre eventi al Forum di Assago, due concerti al Palazzo dello Sport di Roma, la doppia data al Mandela Forum di Firenze e le nuove date di Eboli e Ancona, i Pinguini Tattici Nucleari si confermano una delle poche realtà musicali in grado di portare ai concerti decine di migliaia di persone, unite nell’abbraccio dello stesso ritornello.

25 settembre 2021 CONEGLIANO Zoppas Arena

(Sostituisce le date di Pordenone del 27 febbraio 2020 e di Conegliano del 10 ottobre 2020 e 6 febbraio 2021)

27 settembre 2021 MILANO Mediolanum Forum SOLD OUT!

(Sostituisce le date del 29 febbraio e 13 ottobre 2020 e del 19 febbraio 2021)

28 settembre 2021 MILANO Mediolanum Forum SOLD OUT

(Sostituisce le date del 19 marzo e 14 ottobre 2020 e del 20 febbraio 2021)

1 ottobre 2021 ROMA Palazzo Dello Sport SOLD OUT

(Sostituisce le date del 6 marzo e 28 ottobre 2020 e del 24 febbraio 2021)

2 ottobre 2021 ROMA Palazzo Dello Sport NUOVA DATA

4 ottobre 2021 TORINO Pala Alpitour

(Sostituisce le date del 16 marzo e 26 ottobre 2020 e del 10 febbraio 2021)

6 ottobre 2021 FIRENZE Mandela Forum SOLD OUT

(Sostituisce le date del 3 marzo e 24 ottobre 2020 e del 12 febbraio 2021)

7 ottobre 2021 FIRENZE Mandela Forum NUOVA DATA

9 ottobre 2021 EBOLI Palasele NUOVA DATA

11 ottobre 2021 BOLOGNA Unipol Arena

(Sostituisce le date del 12 marzo e 17 ottobre 2020 e del 26 febbraio 2021)

13 ottobre 2021 MONTICHIARI PalaGeorge SOLD OUT

(Sostituisce le date del 14 marzo e 23 ottobre 2020 e del 13 febbraio 2021)

14 ottobre 2021 PADOVA Kioene Arena SOLD OUT

(Sostituisce le date del 2 marzo e 30 ottobre 2020 e del 27 febbraio 2021)

16 ottobre 2021 ANCONA PalaPrometeo NUOVA DATA

18 ottobre 2021 MILANO Mediolanum Forum NUOVA DATA

I biglietti già acquistati sono validi per le date della nuova programmazione; chi non potesse più partecipare potrà vendere il proprio biglietto attraverso la piattaforma fansale di ticketone.

I concerti nei palazzetti saranno eventi straordinari, dove ci si scatenerà con i grandi classici della band e con i brani del nuovo EP AHIA! (Sony Music), uscito il 4dicembre e che porta lo stesso titolo del primo romanzo di Riccardo Zanotti, edito lo scorso 3 novembre da Mondadori. È un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino e Doppio Platino quella che accompagna il successo di una band cresciuta a pane e live nei piccoli club e arrivata nel giro di poco tempo, nei loro meravigliosi 24 anni, a segnare il podio del Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano “Ringo Starr”, due volte Platino e per mesi ai vertici di tutte le classifiche. In pochi anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto moltissima strada e non smettono di inanellare successi, conquistando pubblico e critica con le loro personalità, coerenza e forza espressiva.

I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da oggi: mercoledì 9 dicembre alle ore 13.00. Info su www.bpmconcerti.com.

Radio Italia è radio ufficiale del tour.