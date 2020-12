Share Facebook

Arriva in radio e in digitale da venerdì 11 dicembre “LA SOLUZIONE”, il nuovo singolo di MARIO FRANGOULIS in duetto con GIGI D’ALESSIO (Maqueta Records/Artist First).

Il tenore classico internazionale che arriva dalla Grecia Mario Frangoulis si unisce così alla superstar italiana Gigi D’Alessio per questa collaborazione unica nel suo genere: “La soluzione” è un vero e proprio inno alla speranza.

Questo progetto nasce dall’idea dell’artista greca internazionale Marian Georgiou che ha riunito i due artisti per trasmettere al mondo il messaggio di positività che dà questo brano, scritto insieme al compositore greco Spiros Metaxas.

Il testo in italiano invece è stato scritto da Francesco Boccia, già noto per il successo internazionale “Grande amore”, vincitore del Festival di Sanremo 2015 con Il Volo.

BIO MARIO FRANGOULIS

Mario Frangoulis è un artista e tenore classico di Crossover conosciuto in tutto il mondo.

Nato in Africa e cresciuto in Grecia, frequenta la Guildhall School of Music and Drama di Londra dove incontra il produttore Sir Cameron Mackintosh che lo sceglie per interpretare Marius nei Les Misérables a Londra. Poco dopo è la volta del ruolo di Raoul nel Phantom of the Opera con grande successo di pubblico e di critica.

Dopo aver vinto la borsa di studio “Maria Callas” e il concorso “Pavarotti”, diviene allievo del tenore Alfredo Kraus per poi proseguire gli studi alla Juilliard School of Music di New York, sotto la guida di Dodi Protero.

Le sue ampie capacità vocali e la capacità di cantare in cinque lingue lo rendono adatto a molteplici ruoli e lo portano ad esibirsi con artisti di fama mondiale da Placido Domingo e José Carreras a Sarah Brightman e Lara Fabian, a Justin Hayward e Klaus Meine in tutto il mondo.

A livello discografico Mario Frangoulis ha venduto oltre 6.000.000 di album in tutto il mondo venendo considerato sin dal suo esordio nel 2002 con l’uscita di Sometimes I Dream e del secondo album Follow Your Heart, dalla principale rivista musicale americana Billboard tra i tre principali artist crossover mondiali assieme ad Andrea Bocelli e Josh Groban per oltre 50 settimane.

Nel 2011 è stato votato come miglior artista crossover maschile a livello globale, riconoscendolo come uno dei più grandi artisti di questo genere musicale. Nel 2012, Mario è stato invitato da Robin Gibb a registrare una delle ultime canzoni, Daybreak, dalla sua composizione The Titanic Requiem. Frangoulis l’ha eseguita per la prima volta in un concerto trasmesso dalla TV pubblica americana alla Symphony Hall di Boston accompagnato dalla Boston Pops Orchestra diretta da Keith Lockhart.