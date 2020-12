Orchestra Italiana del Cinema. Concerto di Natale

Share Facebook

Orchestra Italiana del Cinema protagonista per la seconda volta dello storico evento benefico delle festività che vedrà alternarsi sul palco decine di ospiti musicali illustri. In onda il 24 e 25 dicembre su Canale 5.

Per il secondo anno consecutivo l’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal M.° Adriano Pennino, accompagnerà musicalmente tutti gli artisti interpreti delle suggestive melodie del “Concerto di Natale”, lo storico evento televisivo, organizzato da Prime Time Promotions, che andrà in onda in prima serata il 24 dicembre su Canale 5 e in replica il pomeriggio del 25 dicembre.

La serata sarà presentata da Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato, e vedrà sul palco alternarsi le stelle della musica italiana Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca e Ron, Renato Zero insieme alle star internazionali Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone) e Amy Macdonald (Scozia). Gli arrangiamenti musicali sono a cura del M.° Adriano Pennino.

L’iniziativa, ripresa sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, è promossa dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

Per questa speciale occasione i due enti promotori si uniscono nel progetto “Insieme facciamo rete per il nostro futuro!” con l’obiettivo di rispondere concretamente all’emergenza sociale e educativa provocata dalla pandemia del COVID-19.

Tra i prossimi appuntamenti dell’Orchestra Italiana del Cinema nel 2021 ci sarà il tour con Claudio Baglioni nelle magnifiche cornici di Caracalla a Roma, Teatro Greco di Siracusa e Arena di Verona.

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore.

L’Orchestra è nata nel 2010 all’interno del Forum Music Village, lo storico studio di registrazione fondato alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Piero Piccioni. Suo obiettivo è quello di promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film sia italiani che internazionali, inclusivi della spettacolare formula “Film with Live Orchestra”- in collaborazione con i principali produttori mondiali, tra i quali Watner Bros e Universal Studios. Impegnata su un vasto programma di colonne sonore, l’Orchestra presta una particolare attenzione al repertorio storico italiano, e grazie alla collaborazione di esperti del settore ha recuperato partiture di capolavori non pubblicati e/o mai registrati, con la collaborazione di numerose associazioni, fondazioni e archivi pubblici e privati. Nel corso della sua attività, l’OIC ha avuto riconoscimenti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali, tra le quali Presidenza della Repubblica Italiana, Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, ENIT, Repubblica dell’Azerbaigian, Ambasciata Britannica in Italia, Consolato Britannico a Milano, Ambasciata Cinese in Italia, Rappresentanza in Italia della Comunità Europea, Unesco. La formazione ha stabilito anche importanti collaborazioni con Il Pontificio Consiglio Città del Vaticano, Fondazione Bill e Belinda Gates, Fondazione Federico Fellini, Fondazione Italia Cina, Fondazione Cultura e Arte, Fondazione Charlie Chaplin di Parigi, Cinecittà Luce e Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tra i lavori presentati, lo spettacolare concerto multimediale “Il Suono del Neorealismo” (Roma, Piazza del Campidoglio – 2010), “Cinematology” (Beijing, Inaugurazione dell’International Beijing Film Festival – 2011); Prima Mondiale di “The Artist” in CineConcerto (Ravello Festival, 2012); “Queen’s Birthday Party” per il 60° Giubileo dell’incoronazione della Regina Elisabetta II d’Inghilterra (Villa Volkosnky Roma giugno 2012); “Beyond la Dolce Vita” (MITO Festival e UCLA Royce Hall – Los Angeles, 2013); “La Febbre dell’Oro” di Charlie Chaplin (Roma, Aula Magna della Sapienza – stagione IUC 2012; Auditorium Parco della Musica Roma – Sala Sinopoli 2015); “In Sin(TF)onia con il futuro” (Arena di Verona – settembre 2014), Gran Galà Unicef (Caracalla Roma luglio 2015); “Il GLADIATORE in Concerto” (prima italiana: Roma, Colosseo e Circo Massimo – Giugno 2018) “Harry Potter e la Pietra Filosofale™ in Concerto” (prima italiana: Roma, Auditorium Conciliazione – 2016; Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2017; Napoli, Arena Flegrea – 2017; CINA TOUR 2017 – Shanghai, Culture Square Theatre; Wuxi, Poly Theatre; Jiangyin, Grand Theatre; Nanjing inaugurazione del Jiangsu Grand Theater Art Center. CINA TOUR 2018: Guangzhou, Xiamen, Xi’an, Beijing; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 ) “Harry Potter e la Camera dei Segreti™ in Concerto” (prima italiana: Roma, Auditorium Conciliazione – 2017; Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2017; TOUR CINA 2018: Shanghai, Nanjing; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 ) “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto” (prima Italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2018; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 ) Roma, sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica, dicembre 2019), “Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto” (MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019) “ TITANIC Live” ( prima italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi 10-11 Maggio 2019 ) “Il viaggio dell’eroe” (OIC e Banda musicale della Polizia di Stato insieme per un concerto sui supereroi del cinema) ROMICS, Roma, 6 ottobre 2019; “Concerto Con i poveri e per i poveri” (Aula Paolo VI in Vaticano, 9 novembre 2019), Concerto di Natale in Vaticano (Aula Paolo VI in Vaticano, dicembre 2019).

L’Orchestra Italiana del Cinema è esclusivista per l’esecuzione dei Cine Concerti in Italia di tutti i film dell’intera saga che vede protagonista Harry Potter; a tutt’oggi sono stati eseguiti i primi quattro episodi. Tra Italia e i tour effettuati in Cina, l’Orchestra ha eseguito oltre 120 performance sold-out della Harry Potter Concert Series alla presenza di oltre 250.000 spettatori.

L’Orchestra si è resa promotrice e protagonista della colonna sonora “Allegretto made in Italy” dell’Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti d’America nel 2013; composta per l’occasione dal Premio Oscar Nicola Piovani. Ha prodotto il video promo per il nostro Paese con la succitata colonna sonora, che è stato presentato per la prima volta in occasione della cerimonia inaugurale il 12 Dicembre 2012 a Washington DC, alla presenza delle massime autorità e di eminenti personalità della cultura italiane e statunitensi. Il video promo “Allegretto made in Italy” ha aperto tutte le manifestazioni istituzionali che hanno avuto luogo nell’Anno Culturale Italiano in USA.

L’Orchestra Italiana del Cinema pubblica nel 2020, per l’emergenza Covid, un suggestivo video di ottimismo e speranza lanciando il nuovo hahstag “Tutti Amiamo L’Italia” sulle spettacolari immagini del nostro meraviglioso Paese a sostegno della ripresa.

L’Orchestra alterna alla sua attività principale concertistica, quella della registrazione di colonne sonore originali per il cinema e la televisione per le maggiori case di produzione cinematografica e con i maggiori artisti della musica leggera italiani e internazionali: tra le ultime incisioni si segnalano quelle per gli ultimi album dei Negramaro (“Contatto”), Renato Zero (“ZeroSettanta”, vol. 1-2-3) e Claudio Baglioni (“In questa storia che è la mia”). Nel 2019/20 ha accompagnato l’artista Renato Zero in alcuni brani nel suo tour di concerti e sarà insieme a Claudio Baglioni nel prossimo tour 2021.

Concerti dell’OIC legati ai temi sociali per iniziative di raccolta fondi:

Concerto “Gran Galà Unicef” per i bambini del Nepal (Caracalla Roma luglio 2015)

Cine Concerto “Il Gladiatore” End Polio Now per l’eradicazione della Poliomielite e per la costruzione di una ascensore all’interno del Colosseo che permetta l’accessibilità dei diversamente abili al terzo anello del monumento. (Colosseo Roma Giugno 2018)

“Concerto Con i poveri e per i poveri” indetto da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri (Aula Paolo VI Città del Vaticano, novembre 2019)

“Concerto di Natale in Vaticano” Facciamo rete per l’Amazzonia (Aula Paolo VI Città del Vaticano, dicembre 2019)

Riconoscimenti:

L’Orchestra Italiana del Cinema e il suo Presidente Marco Patrignani hanno ricevuto la “Guirlande D’Honneur 2013”, la più alta onorificenza della Federation Internazionale Cinema Television Sportifs, per la promozione dei valori culturali ed etici italiani nel mondo.

“Premio Eccellenze Italiane 2020” la cerimonia di consegna si svolgerà a Washington 2021 in data da definire per motivi legati all’emergenza COVID-19.