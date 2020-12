OneRepubblic il nuovo singolo “Wild Life”

Il brano degli OneRepublic, che ad oggi hanno accumulato oltre 5 miliardi di stream, arriva dopo il grande successo di “Better Days – Giorni migliori”, cantano in collaborazione coi Negramaro (top15 in radio e certificato oro).

Da venerdì 18 dicembre in radio il nuovo brano degli OneRepublic, “Wild Life”, estratto dalla colonna sonora del film originale disponibile su Disney+, “Nuvole (Clouds)”. Il testo di “Wild Life” esplora uno dei temi del film, ispirato ad una storia vera: “la vita è ciò che accade quando fai progetti, tuffati o fai un passo avanti, ma per favore non restare fermo in piedi”.