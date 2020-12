“La Geografia del Buio”, il nuovo album di Michele Bravi

L’estetica del disco si sviluppa in una sequenza di immagini oniriche e surreali che Michele Bravi racconta attraverso le parole e la musica. Si susseguono suggestioni evocative che rimandano ad un presente stravolto e ad un profondo dolore che avvolge, immerge e nasconde ogni cosa come una profonda coltre di nebbia. Il concept di “La Geografia del Buio” è caricato di grande drammaticità, la realtà dell’artista si palesa sotto forma di rappresentazione teatrale, dove la separazione tra spettatori e attori è un limite invalicabile.

Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza.

“Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto.

“La Geografia del Buio”, il nuovo concept album di Michele Bravi uscirà su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, venerdì 29 gennaio 2021, dopo una lunga attesa dovuta a rinvii a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Il nuovo progetto discografico, disponibile in presave e preorder, è stato anticipato lo scorso maggio dall’uscita dal singolo “La vita breve dei coriandoli”.