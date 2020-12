Tutti Fenomeni ritorna con un nuovo singolo a sorpresa

“Blue Jeans”, disponibile da oggi in digitale e da venerdì 18 in radio, è il …

Con l’elemento danzereccio a sottolineare come “Parlami di Dio” sia una canzone perfetta per fare da colonna sonora alle feste che non faremo quest’anno.

Il mondo di Tutti Fenomeni è come sempre un frullatore post-tutto che mischia canzone d’autore italiana e sonorità fresche e attuali, citazioni alte e voli pindarici – e voluti – nel trash. In questo brano poi il contrasto tra sacralità e profanità è ancora più elevato.

“Parlami di Dio”, prodotto come sempre da Niccolò Contessa (aka I Cani, ma anche autore di colonne sonore e produttore tra i più affermati del panorama musicale italiano), arriva a chiudere l’anno iniziato con “Merce funebre”, il primo attesissimo album di Tutti Fenomeni e che ha confermato il giovane e talentuoso Giorgio Quarzo Guarascio come uno degli artisti più originali e unici della scena.