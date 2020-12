Mecna mancano pochi giorni al concerto sulle Dolomiti

Share Facebook

Twitter

Venerdì 25 dicembre alle ore 15:30 Mecna si esibirà live in una location straordinaria: il rifugio Salei (Località Passo Sella, Trento), immerso nella suggestiva cornice delle Dolomiti a 2250 metri di altitudine.

La diretta streaming sarà trasmessa sulla piattaforma di DICE.FM, sono disponibili le prevendite al sito dice.fm/mecna.

Per la prima volta in streaming, la full band di Mecna presenterà dal vivo “Mentre Nessuno Guarda” per uno show imperdibile in cui l’artista eseguirà live i classici del passato, medley e le nuove hit.

L’evento è presentato da Antenna Music Factory con il supporto di APT Val di Fassa.

“Mentre Nessuno Guarda”, è l’ultimo album di Mecna, pubblicato il 16 Ottobre per Virgin Records / Universal Music Italia. Il disco ha esordito alla seconda posizione della classifica FIMI ed è stato accolto da un grande successo di pubblico e stampa, consacrando l’artista tra le penne di riferimento del rap d’autore italiano.

Il titolo del disco allude alla ricerca della propria identità, di sapersi vedere senza pressioni esterne, “mentre nessuno guarda”, per riscoprirsi più o meno vulnerabili, più o meno intimi, più o meno soddisfatti. All’interno del disco si ritrovano importanti collaborazioni, scelte con grande attenzione da Mecna per impreziosire alcune tracce, rivelando lati celati di alcuni degli artisti coinvolti: è il caso di Gue Pequeno, in “Punto Debole” e della strofa rappata di Frah Quintale in “Tutto Ok”. E ancora, le collaborazioni con Ernia e Izi, nomi di punta della nuova scena e con Madame, tra le più giovani pro-messe del panorama rap e trap italiano.

MECNA, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. MECNA è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana. Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiente un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out. Ad ottobre 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, l’ultimo album che riscuote un grande successo di pubblico e critica esordendo alla seconda posizione della classifica Fimi/GfK.