Si svolgerà online il Concerto di ItaliAllegra, il Concerto di Natale più Pop della Capitale. Dal Teatro Marconi di Roma verrà trasmesso il 30 e il 31 dicembre sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’associazione. Il progetto che quest’anno veicola il messaggio “Se puoi sognarlo, puoi farlo!” nasce da un’idea del Maestro Claudio Zitti, fondatore con Ina Casalino dell’Associazione ItaliAllegra, noto musicista che ha calcato i palchi di tutto il mondo come Pianista/Tastierista di numerosi artisti italiani, fra cui Laura Pausini, Ron, Biagio Antonacci, Patty Pravo, Al Bano e Romina Power, Nicola di Bari e molti altri.

Claudio Zitti che è tornato ad insegnare nella scuola pubblica, ha voluto, anche in questo anno difficile, mettere al servizio dei ragazzi la sua esperienza in campo musicale dando vita al Concerto di Natale più pop della Capitale, con l’obiettivo di rimandare l’emozione e l’entusiastica partecipazione dei ragazzi che per la prima volta diventano protagonisti di un vero concerto accanto agli amici musicisti di ItaliAllegra, compagni di tanti concerti ed esibizioni di Claudio Zitti.

ll concerto di Natale guarda alle persone meno fortunate e sarà una bella occasione per aiutare Africa Sottosopra Onlus anche con in piccoli contributi di € 5 che aiuteranno le donne del villaggio in Malawi nella produzione artigianale delle mascherine.

Lo spettacolo prevede uno “show musicale” di circa h. 2,00, nel quale verranno eseguite le canzoni più famose legate al Natale……. e non solo!

Ospiti della serata saranno: Franco Fasano, autore di molte canzoni di successo legate al mondo dei grandi e dei piccoli (fra cui Ti lascerò, Mi manchi, Io amo, il Katalìcammello, e tante altre), Sabrina Marciano, attrice, cantante e ballerina protagonista del Musical “Mamma mia”, il cabarettista e attore Gianfranco Phino, (finalista di Italia’s got talent, ha all’attivo un’infinità di apparizioni televisive come Il principe Azzurro, Finalmente Venerdì, Bellezze sulla neve, ed è stato protagonista in molti Musical di successo tra cui Grease con Lorella Cuccarini e Cantando sotto la pioggia con Raffaele Paganini), Fabrizio Amici figlio d’arte di Alvaro che porterà un po’ di romanità elegante sul palco del Concerto di Natale e la Marco Ierva Dance School, diretta da Sonia De Micheli, artista poliedrica che vanta una carriera di tutto rispetto nel mondo del Musical e della televisione.

E come ogni anno, non mancheranno le sorprese … quest’anno con la parola d’ordine sarà “se puoi sognarlo, puoi farlo!” accadranno molte magie che faranno vivere al pubblico che è oltre lo schermo il calore delle festività.