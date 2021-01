Solosalvo il nuovo singolo “Dalla parte del manico”

Share Facebook

Da venerdì 8 gennaio sarà in rotazione radiofonica “DALLA PARTE DEL MANICO”, il nuovo singolo di SOLOSALVO.

“Dalla parte del manico” è una canzone che esprime le emozioni che appartengono in alcuni casi a chi si trova ad essere lasciato suo malgrado.

Affronterà il dolore di un cuore spezzato che fino a quel momento dipendeva totalmente dall’altro, passerà attraverso la rabbia e il rancore fino ad arrivare all’odio per dimenticare definitivamente chi è riuscito con l’amore a ferire nel profondo, infine, dovrà cercare di rimettere insieme i pezzi imparando dagli errori che si commettono quando all’interno di una relazione, ci si annulla completamente.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Mi sono innamorato di questo brano al primo ascolto. L’ho sentito subito mio. Spesso quando una storia finisce crediamo che sia solo chi viene lasciato a soffrire. Penso che anche chi è costretto a prendere una decisione così importante debba affrontare una prova difficile e convivere magari con i sensi di colpa per aver fatto soffrire l’altro.

E se invece, per una volta, dessimo voce alle emozioni di entrambe le parti?».

Biografia

SOLOSALVO è nato e cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Lecce, forse troppo piccolo, per chi, come lui sogna in grande. Per questo dopo aver fatto la maturità si è trasferito a Milano per inseguire la sua passione, la musica. Sicuramente Milano è una città che a primo impatto spaventa, all’inizio era impaurito perché era fuori dalla sua confort-zone e da solo, però con un unico obbietto, realizzare i suoi sogni. Ad oggi può dire di essere cresciuto e di aver acquisito quella consapevolezza in più per capire cosa vuole fare nella vita. Ci sono giorni in cui si perde di vista l’obbiettivo, perché si sa, non è tutto sempre facile, bisogna lottare, spesso sacrificare qualcosa pur di non rinunciare a ciò in cui credi. Quando pensa di non farcela però, si ripete che dopo ogni tempesta esce sempre il sole, bisogna solo avere pazienza e ogni cosa andrà al suo posto.