Sfera Ebbasta: “Famoso” è doppio platino

Il 2021 si apre con Sfera Ebbasta al N1 di tutte le classifiche; FAMOSO, l’album uscito in tutto il mondo per Island Records il 20 novembre scorso e già disco di platino alla prima rilevazione FIMI/GFK, è stato certificato oggi, a soli 40 giorni dall’uscita, DOPPIO PLATINO, dopo aver conquistato il primo posto della classifica dei dischi più venduti nell’ultima settimana del 2020.

Inoltre l’anno si conclude con una vera e propria pioggia di certificazioni per i brani di FAMOSO: MALE, GIOVANI RE e $€ FREESTYLE, hanno raggiunto oggi il titolo di Disco d’Oro, aggiungendosi alla già nutrita collezione di successi delle scorse settimane (Bottilgie Privè e Baby già certificate platino, Tik Tok, Abracadabra, Hollywood e Macarena già oro). Tra gli altri, FAMOSO è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita, con i suoi 13 brani nelle prime 13 posizioni della classifica FIMI al debutto, ed è stato per due settimane consecutive nelle prime 30 posizioni della Top Album Globale di Spotify, dove nella settimana di uscita si è imposto come il quarto album più ascoltato al mondo.

FAMOSO ha già lasciato un segno tangibile dimostrando come la musica in italiano possa arrivare nel mondo dove raramente era arrivata prima. La storia è quella di un ragazzo che, venendo dal nulla, è riuscito a imporsi come il più rilevante fenomeno discografico italiano della storia recente, ritagliandosi uno spazio tutto suo tra i giganti del rap mondiale e oggi premiato nuovamente dalle classifiche.