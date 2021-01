Raye feat. Rudimental da venerdì “Regardless”

Dopo il successo multiplatino in Italia di “You Don’t Know Me”, RAYE torna in radio …

Per questo nuovo singolo, RAYE collabora con i Rudimental, l’ormai affermata band drum and bass. “Regardless”, all’interno dell’album “Euphoric Sad Songs”, è stata subito inserita nelle playlist di BBC Radio 1 ed in quelle più seguite ed ascoltate delle piattaforme streaming. Questa collaborazione segue gli ottimi risultati ottenuti in precedenza dai featuring da parte di RAYE con Jax Jones, David Guetta, Jonas Blue e DJ Regard. L’album, uscito a sorpresa a Novembre 2020, è composto da 9 tracce e sono la corrispondenza dei 9 step di dolore che, secondo RAYE, una persona prova quando una relazione finisce.