“Serpenti” il nuovo singolo di Caffellatte

La contrapposizione tra Eros e Thanatos, tra passione e dolore, è al centro di “SERPENTI” (Flamingo Management / distr. Artist First), il nuovo singolo di CAFFELLATTE, alias Giorgia Groccia, barese, classe 1994, dal 15 gennaio su tutte le piatteforme digitali.

“Sei solo un altare di preghiere andate, una croce un sicario” è esattamente il fulcro di Serpenti, che così diviene il racconto didascalico e figurato di un incontro fugace e del dolore che si prova per la persona amata, contemporaneamente al desiderio estremo e impossibile da gestire. Il titolo viene menzionato nello special proprio per estremizzare la sensazione di annullamento nei confronti dell’altro, sintetizzato dal termine “strisciare”. Il testo assume i tratti di uno stream of consciousness vestito dai suoni di una ballata elettro pop.

“L’estrema innocenza e l’estrema torbidezza sono due aspetti del mio carattere – spiega Caffellatte – Li inserisco spesso nelle mie canzoni perché appartengono alla mia vita privata. Credo che ‘Serpenti’ li sintetizzi perfettamente”.

BIO

Giorgia Groccia, classe ’94, è una cantautrice, attrice e scrittrice barese. Nasce ad Acquaviva Delle Fonti (Ba), ha conseguito il diploma di liceo classico a Bari dove ha vissuto sino all’ultimo anno di liceo per poi laurearsi a Lecce in Scienze e Tecniche Psicologiche nel 2016. Nel 2017 ha frequentato e portato a termine un Master in Critica Giornalistica all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

A Maggio 2018 presenzia al festival di Cannes (sezione Short film Corner) per presentare un cortometraggio indipendente in cui ha rivestito il ruolo di attrice protagonista e per il quale ha scritto la colonna sonora. A maggio 2018 avviene la pubblicazione del suo primo romanzo, Blue. Frammenti.

Nel 2019 pubblica il suo primo singolo Endorfine, susseguono Valium, Alcol Test e Carta Stagnola, singolo pubblicato ad Aprile 2020. Oltre a svolgere l’attività di addetta stampa, social madia manager, curatrice di direzioni artistiche, speaker e critica musicale, è impegnata nella registrazione di un album dal titolo LITIGARE che vedrà la luce nel 2021.