“Bonita” il nuovo brano di Young Slash feat. Villabanks

Fuori oggi, venerdì 15 gennaio, “BONITA” (Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo brano di YOUNG SLASH feat. VILLABANKS, disponibile in streaming e digital download al link: https://vir.lnk.to/bonita.

Scritto a quattro mani da Young Slash e VillaBanks, con la produzione firmata da Francesco Morabito, in arte Demo, “Bonita” è la vita di strada senza filtri, pericolosa, illegale e sporca com’è nella realtà. Lo slang spinto all’estremo, le immagini di trionfo sulle insidie di un mondo che non regala niente.

“Bonita è una canzone a cui tengo molto. – spiega Young Slash – Il beat è nato in studio passando le notti con Demo e già sentivamo che c’era qualcosa di diverso in questo brano. L’ho proposto all’artista Villabanks che subito ha capito tutto e ha fatto una strofa potentissima. È venuto in Liguria dove abbiamo realizzato il video. È diventato subito un fratello e sono contento di averlo portato nel mio quartiere, dai miei amici, dalla mia famiglia e sentire che si sentiva a casa e capiva che vita viviamo qua è la cosa che in assoluto mi ha fatto più piacere”.

Young Slash, 18 anni, origini mauriziane, all’anagrafe Andrea Coodye, nasce a Sesto San Giovanni ma trascorre tutta l’infanzia nel quartiere genovese di Utri, che cita e descrive molto spesso nei suoi testi, inizia a rappare a 11 anni. Dopo video come “Illuminati Freestyle” e “Ave Maria”, esce “Africano Freestyle”, per Studio Ostile. Il video di “Emirati”, registrato allo Studio Ostile di Genova, raggiunge le 40mila views e Young Slash ha da poco compiuto solo 16 anni. Nel 2017 esce “Black Fury”, un mixtape che racconta il suo percorso di vita. Nell’autunno del 2017 esce “Famous Slash” il nuovo video di Young Slash prodotto da Demo ed estratto da “Black Fury”. Poco dopo, nel mese di dicembre 2017, collabora con Tommy Kuti e Laioung al singolo “Amen RMX”. Nell’autunno del 2017 esce “Famous Slash”. Nel 2018 esce il primo singolo per Sony, “Ricco e povero” e, sempre per Sony, nel 2019 il singolo “Piatek” con il rapper Polacco Zabson e nel 2020 l’album “Popular”.

“Bonita” è il primo singolo di Young Slash che esce per Virgin e Universal.

Vieri, aka VillaBanks, ha 20 anni, vive attualmente a Milano ed è un cantante Urban. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporterà nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi” e nel giro di pochi mesi riesce a farsi notare e creare attorno a lui una fanbase di fedeli “organica” senza utilizzare nessun tipo di promozione. Nel 2019 esce con una serie di nuovi singoli: “Guadalajara”, “M”, “Pikachu”, “Claque”, “Mentirosa”, “18 anni”, “DEL”, “Chupa Chupa”, “Voglia di te”, “Pego”. I suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch. Il brano “Candy” ft. Vale Pain diventa virale ottenendo 20,5 milioni di stream su Spotify, oltre 8 milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi 200mila video creati su TikTok. Nel 2020 pubblica ben due album: a gennaio “Quanto Manca”, di dieci tracce tra cui un feat. con Bello Figo, e a ottobre “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, che ha superato i 10 milioni di ascolti su Spotify ed è stabile in top 20 dei brani più ascoltati in Italia da più di due settimane, e il feat. con Rosa Chemical nel brano “Succo di bimbi”. Ad oggi Villabanks è riuscito a conquistare quasi 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e circa 150mila followers su Instagram e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.