“Kill me better” il nuovo singolo di Don Diablo e Imanbek

Entra oggi in rotazione radiofonica una nuova versione firmata dal leggendario batterista dei Blink-182 TRAVIS BARKER di “KILL ME BETTER”, il nuovo singolo dei due produttori da miliardi di stream DON DIABLO e IMANBEK in collaborazione con il giovane cantante multi-platino TREVOR DANIEL.

