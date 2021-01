Share Facebook

Da venerdì 15 gennaio, è disponibile in digitale “Castelli di Sabbia” il nuovo singolo di Andy, vincitore della prima edizione del web talent “Tim Party Talent”.

Andy, classe ’96 ed originario di Sarno, si appassiona alla musica sin da piccolo e la voglia di scrivere nasce da un’esigenza di superare la sua timidezza. Il brano, scritto da lui stesso, è stato presentato in occasione della prima puntata della seconda edizione di TIM Party Talent, il contest realizzato da TIM in collaborazione con Sony Music Italia, per dare la possibilità ai propri iscritti di mostrare il loro talento da entertainer. I clienti TIM possono, infatti, caricare su TIM Party (www.tim.it/timparty) un video per mostrare le loro capacità nella musica, danza, recitazione, etc e tentare di partecipare a uno dei 4 Live che saranno trasmessi il giovedì in streaming sulla piattaforma a partire dal 14 gennaio.

A giudicare le performance sarà una giuria d’eccezione che vede riconfermati Carlo Verdone, i discografici Sony Diego Quaglia e Stefano Karakotch. Ad affiancarli in questa nuova edizione ci saranno Diletta Leotta, conduttrice televisiva e radiofonica e Luca Tommassini, coreografo, regista, direttore artistico di fama internazionale. Al timone della squadra, nuovamente la bravissima Lodovica Comello.