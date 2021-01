I fratelli Marley in un progetto musicale e solidale

Share Facebook

Cantabile di Michel Petrucciani, il remix della versione originale di Speak Life del vincitore di Grammy Damian Marley e il brano dedicato a Miles Davis, Dreaming Miles sono tre dei brani contenuti in

MUSIC FOR LOVE VOL.1

L’album in uscita venerdì 22 gennaio è il primo progetto musicale e solidale italiano a cui i FRATELLI MARLEY hanno dato il loro appoggio

Chuck Alkazian, Tuğçe Albayrak, Simona Bencini, Fabrizio Bosso, Muhlis Berberoglu, Anastasia Boldyreva,

Kayo Bracey, Marco Caponi, Marilena Catapano, Francesco Cherubini, Andrea De Donato, Stefano De Donato, Daniel Fasano, Stefano Ferraro, Hugo Ferreira, Rossano Gentili, Sonny King, Maurizio Lampugnani,

Ismaila Mbaye, Alberto Marsico, Giuseppe Mazzamuto, Pietro Nannucci, Riccardo Onori, Simone Papi, Gianluca Petrella, Mario Rosini, Cecy Santana, Sabina Sciubba, Leopoldo Sebastiani, Daniele Vettori

14 brani, 29 artisti di 8 nazionalità con influenze e generi musicali provenienti da culture diverse a sostegno della GHETTO YOUTHS FOUNDATION l’organizzazione fondata e diretta dai FRATELLI STEPHEN, DAMIAN e JULIAN MARLEY e della FONDAZIONE FABRIZIO MEONI ONLUS

“Sono stato maledetto dalla musica. Anche quando ho dormito o mi sono svegliato, avevo la musica in testa. La vita è un’avventura e una sfida. Non è qualcosa per chiedere stabilità. È un cambiamento per continuare la creazione”

Miles Davis

Cantabile di Michel Petrucciani, Speak Life nella versione remix del brano originale del vincitore di Grammy Damian Marley, il figlio più giovane di Bob, e il brano dedicato a Miles Davis, Dreaming Miles, apprezzato molto anche da Erin Davis e Vincent Wilburn Jr figlio e nipote di Miles Davis, sono solo tre dei brani contenuti in MUSIC FOR LOVE VOL.1. Ascoltare la tromba di Fabrizio Bosso su un pezzo di Petrucciani, la chitarra di Riccardo Onori insieme al basso di Stefano De Donato su un pezzo di Damian Marley non è cosa comune.

Soprattutto se si aggiunge anche il fatto che è il primo progetto musicale e solidale italiano a cui i FRATELLI MARLEY hanno dato il loro appoggio.

Nato da un’idea dell’imprenditore tessile italiano che vive negli Stati Uniti Franco Nannucci, avuta a seguito di un concerto e una sessione di registrazione in Italia nell’estate del 2019, e dopo aver preso corpo nel settembre dello stesso anno grazie all’intervento di Stefano De Donato, eclettico fondatore e bassista del gruppo funk Dirotta su Cuba, esce venerdì 22 gennaio MUSIC FOR LOVE VOL.1, distribuito in Italia e a livello internazionale da Music for Love e Maqueta Records.

“Si tratta di un progetto grande e ambizioso. È stato un vero viaggio, un film, un puzzle che uno alla volta ha trovato i pezzi per completarsi. Come una magia – racconta Franco Nannucci – Un’idea che è durata 15 mesi fino a trovare la sua forma definitiva. Un’idea nata quasi per caso dal sogno di poter ascoltare Michel Petrucciani suonare con Fabrizio Bosso, da un brano e messaggio di Damian Marley ed il sogno di dedicare un brano a Miles Davis. Sogni che mai avrei creduto di poter realizzare”.

“Molte cose serie e importanti nascono per scherzo. Di fronte ad una pizza Franco mi lanciò la sfida: comporre, arrangiare e produrre un album con 30 musicisti, di nazionalità diverse, generi diversi, linguaggi musicali diversi. Da Istanbul a Rio, da Mosca al Senegal passando per New York via Kingston, il giro del mondo in un solo Album e per un fine comune: un viaggio non per fuggire alla vita ma x non lasciarsela sfuggire! L’esperienza è stata bellissima e in ugual modo faticosa ma adesso, che ho finito la produzione, mi manca quel continuo stimolo creativo del quale mi sono letteralmente dissetato per oltre un anno e non ascolto più la musica nello stesso modo di prima” ha commentato Stefano De Donato.

Ma non solo. Oltre al sogno di poter dedicare un brano a Miles Davis, uno dei jazzisti più famosi della storia, oltre a riuscire a fondere in 14 brani le voci di 29 artisti provenienti da 8 nazioni, MUSIC FOR LOVE VOL.1 fonde influenze e ispirazioni musicali provenienti da tutto il mondo a un importante progetto benefico, grazie all’organizzazione no-profit MUSIC FOR LOVE, fondata proprio da Franco Nannucci, volta a fornire un supporto economico tangibile ed efficace a diversi progetti di beneficenza in tutto il mondo.

Il 100% del ricavato dalla vendita del disco e di concerti e merchandise sarà infatti donato alla FONDAZIONE FABRIZIO MEONI ONLUS e alla GHETTO YOUTHS FOUNDATION, organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla creazione di cambiamento sociale ed equità, dei fratelli Stephen, Damian e Julian Marley, figli della leggenda Bob Marley, a supporto dei tanti progetti che sostengono.

“La collaborazione con la Ghetto Youths Foundation dei fratelli Stephen, Damian e Julian Marley ha energizzato in un modo incredibile la nostra organizzazione, come è facile immaginare. Una piccola organizzazione come la nostra, nata nel 2016 e cresciuta grazie all’impegno e supporto finanziario mio e di alcuni amici – ha continuato Franco Nannucci – Avere l’opportunità di collaborare con la famiglia Marley, che rappresenta Bob Marley, un’icona della musica mondiale ed il suo messaggio di pace, solidarietà ed uguaglianza su scala mondiale, non è solo un grande onore ed opportunità, ma in primis un’importante responsabilità per me e tutti noi”.

“Ghetto Youths Foundation è onorata di partecipare a questo progetto – missione che sottolinea il potere della musica nel trasformare delle vite e toccare il cuore della gente” afferma Eva Silverstein Direttore Esecutivo della Ghetto Youths Foundation che prosegue “Siamo molto grati per il supporto generato da questa uscita che avra un impatto su tanti giovani bisognosi, in Jamaica e nel mondo intero”

Questa la squadra di musicisti, eclettica e diversificata, che combina una varietà di nazionalità, generi e culture e comprende (in ordine alfabetico): il produttore discografico americano Chuck Alkazian; la flautista Tuğçe Albayrak; Simona Bencini, trascinante front woman dei Dirotta su Cuba e nota voce solista; il noto trombettista italiano Fabrizio Bosso; l’artista musicale turco Muhlis Berberoglu; la mezzosoprano nata a Mosca Anastasia Boldyreva; il rapper americano Kayo Bracey; il sassofonista, compositore e attore comico italiano Marco Caponi, la cantante e cantautrice italiana Marilena Catapano; il batterista italiano Francesco Cherubini; l’artista e musicista Andrea De Donato; Stefano De Donato, fondatore e componente dei Dirotta su Cuba in qualità di compositore, autore, bassista, arrangiatore e direttore di produzione artistico; il batterista italiano Daniel Fasano; il cantante italiano Stefano Ferraro; il cantante, cantautore e musicista portoghese-americano Hugo Ferreira; il musicista e fondatore dei Dirotta su Cuba Rossano Gentili; il rapper americano Sonny King, che si è da poco aggiudicato il Global Music Awards ed in nomination ai Hollywood Music & Media Awards del 27 Gennaio prossimo; l’artista musicale italiano Maurizio Lampugnani; il musicista e attore senegalese Ismaila Mbaye; l’organista e tastierista italiano Alberto Marsico; il vibrafonista e percussionista italiano Giuseppe Mazzamuto; l’autore e rapper italiano Pietro Nannucci; il chitarrista di Jovanotti Riccardo Onori; l’arrangiatore, pianista, produttore, tastierista e programmatore italiano Simone Papi; il trombonista italiano Gianluca Petrella, considerato tra i più dotati a livello internazionale; il compositore, musicista e cantante italiano Mario Rosini; la cantautrice brasiliana Cecy Santana; la cantante, compositrice e attrice nata in Italia Sabina Sciubba; il bassista elettrico e chitarrista italiano Leopoldo Sebastiani; il chitarrista italiano Daniele Vettori.

“Aver ricevuto la benedizione di Damian Marley per Speak Life e Alexandre Petrucciani per Cantabile sono un ulteriore dono fatto a questo album che mi riempie d’orgoglio. Anche la direzione artistica, gli arrangiamenti e il mix Stefano De Donato e il Master album di Sonny King sono un regalo prezioso, così come il Master di Chuck Alkazian per il brano Um Amor Assim e la bellissima copertina disegnata per noi dall’artista Aleandro Roncarà – conclude Franco Nannucci – Ringrazio di cuore anche tutti gli artisti per aver donato la loro arte a questo progetto e per aver creduto nella mia visione. Diversità, inclusione e uguaglianza sono la nostra forza. Parliamo con la musica, combattiamo con la musica, diffondiamo amore con la musica. La Musica, la vera lingua universale”.

Questo, invece, l’elenco delle tracce contenute nel disco:

CANTABILE 2.0 M. Petrucciani con Fabrizio Bosso Trumpet, Mario Rosini Piano, Pablo Nannucci Vocals, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Keyboards MI HAVAS REVON DeDo/M. Catapano/K. Bracey con Marilena Catapano Vocals, Kayo Bracey Rap, Marco Caponi Sax, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Piano SPEAK LIFE 2.0 D. Marley con Sonny King Vocals, Pablo Nannucci Rap, Riccardo Onori Guitars, Simone Papi Rhodes, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Keys DREAMING MILES DeDo/F. Bosso con Fabrizio Bosso Trumpet, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Piano, Strings Arrangiament by Giuseppe Mazzamuto EGO P. Nannucci/DeDo con Pablo Nannucci Rap, Marilena Catapano Choir, Andrea De Donato Keyboards, Marco Caponi Sax, Daniele Vettori Guitars, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Keyboards – Guitars SEA NO STREET 2.0 R. Onori con Riccardo Onori Guitars, GianLuca Petrella Trombone, Sabina Sciubba Vocals, Rossano Gentili Rhodes, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Keyboards LISTEN THE SOUND S. Ferraro/DeDo con Stefano Ferraro Vocals, Kayo Bracey Rap, Stefano De Donato. Beat Box RAY CHARLES 2.0 K. Bracey con Kayo Bracey Rap, Andrea De Donato Piano – Keyboards, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Guitars I AM A KING DeDo/S. King con Sonny King Vocals, Muhlis Berberoğlu Saz / Baglama, Tuğçe Albayrak Ney Flüte, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Keyboards – Piano GOOD THINGS 2.0 DeDo/S. Bencini con Simona Bencini Vocals, Sonny King Rap, Alberto Marsico Hammond, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Guitars HABANERA 2.0 G. Bizet/DeDo con Anastasia Boldyreva Vocals, Giuseppe Mazzamuto Vibraphone, Francesco Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Guitars – Rhodes UM AMOR ASSIM* C. Santana/H. Ferriera con Cecy Santana Vocals, Hugo Ferreira Vocals, Riccardo Onori Guitars, Daniel Fasano Drums, Stefano De Donato Bass – Key GORE’E I. Mbaye con Ismaila Mbaye Vocals – Percussion, Duo Manibe’:, Maurizio Lampugnani Vocals – Percussion

Leopoldo Sebastiani Bass

SPEAK LIFE 3.0 D. Marley con Sonny King Vocals, Pablo Nannucci Rap, Riccardo Onori Guitars, Francesco, Cherubini Drums, Stefano De Donato Bass – Keys

QUALCHE INFORMAZIONE SU GHETTO YOUTHS FOUNDATION

Fondata da Stephen, Damian e Julian Marley, la Ghetto Youths Foundation è un’organizzazione senza fini di lucro dedicata a fornire risorse ed opportunità alle comunità bisognose, ovunque.

La Ghetto Youths Fourdation è dedicata alla creazione di cambiamenti sociali ed equità, con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani, agli anziani e alle famiglie di comunità compromesse e in situazioni difficili.

Per più di due decenni, la famiglia del leggendario Bob Marley, artista, profeta e messaggero di pace ed uguaglianza di fama mondiale, ha creato in modo molto silenzioso e umile, iniziative per il cambiamento della vita innovative, sensibilizzando il mondo intero. La GYF per i giovani continua con orgoglio questa eredità attraverso opere e programmi benefici.

Per avere più informazioni potete visitare il sito web www.ghettoyouthsfoundation.org

“che gli affamati siano nutriti, i nudi vestiti, i malati curati, gli anziani protetti ed i bambini seguiti …”