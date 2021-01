Negramaro il nuovo singolo “La cura del tempo”

Share Facebook

I Negramaro tornano in radio con un nuovo singolo “La cura del tempo”, secondo brano estratto dal loro ultimo album “Contatto”, in uscita dopo il clamoroso successo del precedente singolo omonimo, che si è classificato secondo nella TOP #1 AIRPLAY 2020.



LA CURA DEL TEMPO è una toccante ballad dove la musica d’autore si contamina con l’elettronica e il pop-rock. Un brano pieno di speranza in un presente che ci uccide a colpi di niente e da cui solo insieme è possibile guardare oltre; oltre un buio che ci può circondare e disorientare (Stringimi, anche se questo mondo dovesse finire/ Amami che se mai nuovo giorno dovesse arrivare/ Ci trovi qui).

CONTATTO non è una semplice playlist di canzoni, ma un concept album sul cambiamento il cui simbolo è la farfalla che incarna proprio l’evoluzione e il movimento. Un concept album che racconta di come ogni piccolo gesto di ciascuno di noi, qui e ora, può cambiare il mondo: non 12 canzoni distinte, ma un unico battito d’ali che parte da piccoli gesti intimi per esplodere dall’altra parte del mondo in un uragano di speranza e rivoluzione. Un album combattente, coraggioso e pieno di speranza. Una presa di coscienza collettiva dove nessuno si salva da solo in un mondo che tocca a noi, con le nostre singole azioni, ribaltare e rivoluzionare. Come moderni tedofori, oggi più che mai, il contatto è la parola del futuro attraverso il quale condividere e accendere scintille.

LA PRODUZIONE. La produzione di tutto l’album è firmata da Andrea Mariano che ha realizzato un sound potente e personale. Un vero lavoro tailor made sulle singole canzoni, capace di creare un vestito emotivo e sonoro unico attraverso e con un’attitudine a tratti progressive.

CONTATTO è il decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino, prima band italiana ad aver suonato allo Stadio San Siro e all’Arena di Verona e con collaborazioni internazionali tra cui quelle con OneRepublic e Dolores O’Riordan.