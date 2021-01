“Candyman” il nuovo singolo di R3HAB feat. Marnik

Share Facebook

R3HAB inizia il 2021 con la giusta dose di positività!

Disponibile su tutte e piattaforme digitali ed in radio da venerdì 22/01, il nuovo singolo “CANDYMAN” in collaborazione con MARNIK.

Come dichiarato da R3HAB: “Sono felice di pubblicare “CANDYMAN” come primo singolo del nuovo anno. Non vedevo l’ora di collaborare con MARNIK da quando abbiamo remixato “All Around The World”. “CANDYMAN” è un brano divertente e spensierato che speriamo possa darvi la giusta grinta per il 2021”.

A sua volta MARNIK ha aggiunto: “CANDYMAN” è una canzone speciale per noi perché riguarda le nostre emozioni ed i nostri sogni più puri, dove tutto sembra innocente e magico. Vuole portarti direttamente nel paese delle fate pieno di caramelle e colori, dolcezza e gioia”.

Dopo i remix per artisti del calibro di Rihanna, Drake, Taylor Swift, Madonna, Coldplay, Calvin Harris, Lady Gaga, Bruno Mars, The Chainsmokers, Maroon 5, Jennifer Lopez, Tiësto e molti altri, R3HAB è diventato uno degli esponenti più interessanti della scena dance.

A rafforzare il suo status non solo di produttore ma anche di intrattenitore e performer, il suo posizionamento al #13 nell’influente DJ Mag Top 100, nonchè le esibizioni in tour completamente sold-out e la partecipazione ad alcuni dei festival più importanti a livello mondiale come EDC, Tomorrowland, Ultra Music Festival, Balaton Sound, Coachella, Summer Sonic, DWP Jakarta.

Nel 2019 R3HAB ha pubblicato “All Around The World (La La La)”, remake del singolo del gruppo tedesco A Touch Of Class (uscito nel 2000), che è stato il suo primo vero successo radiofonico a livello globale. Il brano ha infatti raggiunto la Top 10 dell’airplay in 12 Paesi e ha totalizzato oltre 320 milioni di stream ottenendo certificazioni in 20 Paesi, tra cui il disco d’Oro in Italia.

Poliedrico ed innovativo, nel 2021 R3HAB continua il suo viaggio, diversificando le sue produzioni e collaborando con diversi artisti in tutto il mondo, passando dall’hip-hop al pop.