“AM I THE ONLY ONE” il nuovo singolo di R3HAB

Share Facebook

Twitter

Il DJ e producer olandese di origini marocchine R3HAB in radio da venerdì 27/11 con il singolo “AM I THE ONLY ONE” in collaborazione con la giovane popstar inglese HRVY e la cantante norvegese ASTRID S.

Come dichiarato da R3HAB, non è la prima volta che i tre artisti si trovano a lavorare insieme: “Io ed ASTRID S volevamo tornare a collaborare dopo che ho remixato il suo singolo “Favorite Part Of Me” nel 2019. Eccoci qui finalmente con “AM I THE ONLY ONE” e sono molto felice di aver ritrovato anche HRVY dopo la nostra collaborazione per “Be Okay”, uscito proprio quest’anno”.

Dopo i remix per artisti del calibro di Rihanna, Drake, Taylor Swift, Madonna, Coldplay, Calvin Harris, Lady Gaga, Bruno Mars, The Chainsmokers, Maroon 5, Jennifer Lopez, Tiësto e molti altri, R3HAB è diventato uno degli esponenti più interessanti della scena dance.

A rafforzare il suo status non solo di produttore ma anche di intrattenitore e performer, il suo posizionamento al #13 nell’influente DJ Mag Top 100, nonchè le esibizioni in tour completamente sold-out e la partecipazione ad alcuni dei festival più importanti a livello mondiale come EDC, Tomorrowland, Ultra Music Festival, Balaton Sound, Coachella, Summer Sonic, DWP Jakarta.

Nel 2019 R3HAB ha pubblicato “All Around The World (La La La)”, remake del singolo del gruppo tedesco A Touch Of Class (uscito nel 2000), che è stato il suo primo vero successo radiofonico a livello globale. Il brano ha infatti raggiunto la Top 10 dell’airplay in 12 Paesi e ha totalizzato oltre 304 milioni di stream ottenendo certificazioni in 20 Paesi, tra cui il disco d’Oro in Italia.