Esce venerdì il nuovo singolo di Michele Bravi

Esce venerdì 22/01 il nuovo singolo di MICHELE BRAVI, “MANTIENI IL BACIO”, disponibile su tutte le piattaforme digitali ed in radio. La canzone anticipa l’album “LA GEOGRAFIA DEL BUIO”, in uscita il 29/01.

Un brano incredibilmente intenso in cui si percepisce tutta la necessità del cantante di esprimere l’amore ricevuto, quell’amore che l’ha salvato e ricondotto alla realtà in un momento in cui la quotidianità era diventata scura, difficile da sopportare.

“Il bacio è l’immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d’oro e la cicatrice del trauma in una poesia. Nel bacio si incontrano il luogo della parola e quello del corpo.

Baciarsi nel buio significa trattenersi ancorati al presente, al reale e non perdersi in un fumo di nebbia e dolore ingombrante.”

Nel singolo scritto da Federica Abbate, Cheope e Massimo Recalcati, la cui produzione è affidata a Francesco Katoo Catitti con il supporto dell’ingegnere del suono Gijs Van Klooster (Joep Beving), la voce di Michele è accompagnata, al pianoforte, da Andrea Manzoni.

“MANTIENI IL BACIO” e “LA VITA BREVE DEI CORIANDOLI”, uscito lo scorso maggio, anticipano il nuovo concept album di Michele, “LA GEOGRAFIA DEL BUIO”, che sarà disponibile dal 29/01 in tutti i digital stores, in formato CD e in vinile.