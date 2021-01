Amazon Music Sessions: gli ospiti di questo mese

Il mese di gennaio vedrà il coinvolgimento di alcuni degli artisti italiani più apprezzati del momento sulla scena musicale nazionale, in un mix di professionalità, percorsi e generi che riunisce il meglio di diverse, e a volte contrapposte, esperienze musicali. A dare il via ci ha pensato Gazzelle 15 gennaio, ma in programma ci sono due nuovi imperdibili appuntamenti: Inoki il 22 gennaio alle 19 e poi uno dei nomi femminili più di rilievo del panorama musicale italiano, Emma il 29 gennaio.

