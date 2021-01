Share Facebook

“Girls like us” è il nuovo singolo di Zoe Wees, su tutte le piattaforme digitali su etichetta Capitol Records/Universal Music. Il brano sarà in radio dal 22 gennaio.

Dopo lo straordinario successo del singolo di debutto, “Control”, divenuto virale in tutto il mondo, grazie soprattutto alla forza del messaggio e alla sua voce, Zoe Wees ritorna con un nuovo brano “Girls Like Us”, dal testo altrettanto potente. La canzone vuole essere un messaggio di solidarietà verso tutte quelle donne nel mondo che si sentono oppresse dalla società. E’ un invito a non considerare del tutto gli standard impossibili di bellezza che vengono messi in mostra dai brand, dagli influencer e dagli algoritmi.

“Stiamo camminando in un mondo cieco”, ha dichiarato Zoe “a fine giornata andremo tutti a letto senza trucco, indossando i vestiti più brutti e ci sveglieremo con i capelli scompigliati. Per me crescere in un mondo in cui non si viene accettati è stata la sfida più complicata. Abbiamo tutti delle insicurezze, ma è proprio questo che ci rende belli.” Parlando del video che accompagna la canzone ha poi aggiunto “Non è bello stare a pensare a come appari al resto del mondo. È molto più importante tenere conto di quello che si prova dentro. Non è facile definirsi belli, ma l’essere sicuri di se stessi può aiutare ad accettarsi e ad amarsi.”

“Girls Like Us” è stata prodotta da Patrick Pyke Salmy e Ricardo Munoz, suoi stretti collaboratori.

Con “Girls like us” Zoe ci dimostra ancora una volta la sua abilità nel far splendere le sue capacità canore. Il suo primo singolo “Control”, scritto all’inizio della sua carriera, l’ha catapultata tra i talenti più promettenti in circolazione: Zoe fa parte di un’elite di artisti che sono riusciti a conquistare il mondo con la canzone di debutto. “Control” è stata inserita in 2 delle più importanti playlist nel mondo, Today’s Top Hits di Spotify e Today’s Hits di Apple Music, e ha poi raggiunto i 250 milioni di stream a livello globale. “Control” è entrata inoltre nella classifica Viral di Spotify di 58 paesi ed è stata certificata oro in più di 5, tra cui l’Italia. Nelle radio è entrata nella Top 20 delle radio pop americane e nella Top 10 delle classifiche airplay in 5 paesi europei. Con il nuovo anno è stata consigliata da Amazon negli “Ones To Watch”.

A gennaio di quest’anno è stata ospite per la prima volta al “Late Late show with James Corden”