Venerus il singolo “Ogni pensiero vola”

Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus è un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito.

«“Ogni pensiero vola” è la prima canzone di “Magica Musica” – racconta Venerus – ma è soprattutto il concetto che suggerisco di tenere a mente prima di intraprendere il viaggio. Ricordo nitidamente quando lessi per la prima volta queste parole sulla bocca del mostro e dentro di me si allinearono gli astri…»

Il brano, co-prodotto da MACE, è il primo estratto dell’album di debutto “Magica Musica”, in uscita venerdì 19 febbraio 2021 e disponibile in preorder nell’edizione vinile e cd.