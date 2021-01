Silk City torna con il singolo “New Love”

Share Facebook

SILK CITY, il duo vincitore di Grammy formato da DIPLO e MARK RONSON, torna con il nuovo singolo “NEW LOVE” (Columbia Records/ Sony Music) insieme a ELLIE GOULDING, in rotazione radiofonica da venerdì 29 gennaio e già disponibile in digitale (https://smi.lnk.to/NewLoveSilkCity)

«Sono sempre entusiasta di tornare in studio con Mark – dichiara Diplo – Ci siamo sempre scambiati idee, fin dall’inizio del progetto Silk City, e finalmente abbiamo trovato il tempo di portarne qualcuna alla luce. Abbiamo tratto ispirazione dal classico sound house ed Ellie Gouldin, che è stata così gentile da prestarci la sua voce».

«Amo la musica che viene fuori quando io e Wes siamo insieme – racconta Mark Ronson – c’è una gioia al suo interno che è completamente diversa dal resto della musica a cui lavoro. Conosco Ellie da più di dieci anni ed è fantastico poter finalmente fare qualcosa insieme. La sua voce ha un tono così puro che è capace di adattarsi a qualsiasi cosa».

«Conosco Mark e Wes da anni e ci sembrava giusto fare un brano insieme in un momento in cui tutti noi abbiamo bisogno di ballare ed essere liberi, anche se solo nelle nostre case – commenta Ellie Goulding – la canzone invita a lasciarsi andare completamente, senza la necessità di essere visti, sapendo che chi si è allontanato da noi, potrebbe essere felice allo stesso modo».

La cantautrice multiplatino Ellie Goulding vanta ad ora due nomination ai GRAMMY Award, una nomination ai Golden Globe, 2 BRIT Award, e ha venduto 18 milioni di album e più di 140 milioni di singoli, con 23 miliardi di stream nel mondo. A ottobre 2020 ha vinto il premio Top Dance/Electronic Song ai Billboard Music Award con la sua hit “Close to Me”, che ha visto la collaborazione anche di Diplo, presente anche nel suo ultimo album, “Brightest Blue”.

Il duo Silk City è formato da Diplo e Mark Ronson. Il nome deriva dal ristorante di Philadelphia in cui i due si sono incontrati più di 20 anni fa. Silk City è una celebrazione della classica musica dance che ha ispirato i due artisti e produttori multi-platino nel corso della loro carriera. Dopo anni di amicizia, Diplo e Ronson sono entrati insieme in studio nel 2018 collaborando per la prima volta con l’intento di omaggiare quel sound dance, house e disco che li ha ispirati da sempre nella loro vita. La loro hit “Electricity” con Dua Lipa ha fatto conquistare al duo un GRAMMY Award per Best Dance Recording, è stato certificato platino negli USA e nel Regno Unito e si è posizionato ai vertici di numerose classifiche di tutto il mondo.