Boom per Facchinetti e le bande musicali al Rainbow Freeday

La versione ufficiale per Orchestra di Fiati di “RINASCERO’, RINASCERAI”, il famoso brano composto da Roby Facchinetti nell’arrangiamento di Johan de Meij è stata presentata nella serata di Mercoledì 20 Gennaio nel contesto del “RAINBOW FREE DAY”, la grande kermesse della Musica e Cultura indipendente a favore del mondo artistico colpito dalla pandemia.

La pubblicazione dello spartito per Orchestra di Fiati, voce e Coro è stata messa a disposizione gratuitamente sul sito del “Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane” a partire dalle ore 21,00 del giorno successivo, e nell’arco di sole 12 ore ha già visto il download per più di 15.000 volte ! Mentre le visualizzazioni durante la presentazione in esclusiva sono state decine di migliaia. Ricordiamo che tutti i diritti d’autore, sia di Roby Facchinetti che di Johan de Meij, ma anche della casa editrice AMSTEL, della SIAE e della BUMA, verranno interamente devoluti all’Ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. Ricordiamo che sono state realizzate contemporaneamente anche le versioni in Inglese e Spagnolo, anch’esse disponibili sul sito del T.P.

Rainbow Free Day: fino al 30 gennaio!

www.rainbowfreeday.com

Dopo i primi dieci giorni di eventi che hanno segnato il boom assoluto della manifestazione con veri e propri record con Roby Facchinetti e le Bande Musicali, dopo l’inaugurazione di Tosca con le Figurine degli Skiantos, prosegue fino al 30 gennaio il programma di Rainbow Freeday.

Fra le adesioni ricordiamo il prezioso supporto di Siae e Nuovo Imaie, insieme a Rai Radio Live e alle piattaforme Optimagazine e Dice e Futura, ma anche – tra gli altri – Allmusic Italia, Radio Rock e Radio Popolare. Dice metterà on line tutti gli eventi live dell’appuntamento delle ore 21. A loro si aggiunge anche Wicket, startup di ticketing digitale, che trasmetterà sulla sua piattaforma i principali eventi del ricco calendario. Webinair e incontri sono in programma sulla piattaforma Facebook del Rainbow. Media partner e’ il quotidiano Il Domani.