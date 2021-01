Rancore esce il singolo con Margherita Vicario

Share Facebook

In radio da venerdì 29 gennaio “EQUATORE”, il nuovo singolo di RANCORE con MARGHERITA VICARIO. Dopo il successo del precedente album di inediti “Musica per bambini” portato a lungo in tour, una partecipazione a Sanremo nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del brano “Argentovivo” e un ritorno sul palco dell’Ariston in gara nel 2020 con la sua “Eden” con cui vince il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, Rancore apre il suo 2021 musicale con un singolo in cui l’incontro con Margherita Vicario dà vita a un brano potente, un giro intorno al globo, un viaggio da percorrere attraverso le rime e l’unione di queste due voci.

Margherita Vicario, attrice e cantautrice: dopo l’esordio nel 2014 con l’album “Minimal Musical” e una serie di fortunati brani (tra gli altri, “Mandela” e “Romeo” feat. Speranza), si conferma nel 2020 una delle artiste più interessanti del panorama italiano con “Giubbottino”, “Pincio” e “Pina Colada” feat. Izi. Dopo il lockdown Margherita torna sui palchi delle più importanti rassegne d’Italia con un tour di quasi trenta date sold out.

Al singolo “Equatore”, primo tassello di avvicinamento al prossimo disco di inediti di Rancore, si accompagnerà nei prossimi giorni anche l’uscita di un videoclip.

RANCORE PARLA DEL SINGOLO “EQUATORE” CON MARGHERITA VICARIO

Quante volte per scrivere una canzone, visto che amo complicarmi la vita, ho riempito il mio zaino di libri e manuali di ogni genere e quando ho potuto ho intrapreso viaggi che non avrei mai pensato di fare.

Ogni canzone è uno studio, un percorso.

Poi è arrivato il giorno, in apparenza un giorno qualunque, in cui cercando tra gli oggetti dimenticati ho rispolverato un libro che non aprivo da tanto tempo. Si trattava di un vecchio atlante da anni dimenticato sullo scaffale. Non sapevo che sarebbe stato proprio quell’atlante il mio nuovo protagonista.

La nuova canzone nasce quel giorno, con il mondo intero in un libro, utilizzando una bussola con delle squadre e cercando di tracciare un percorso grazie alle parole e alle immagini. Se vuoi che il tuo viaggio abbia davvero senso non puoi partire da solo.

La voce e lo stile di Margherita Vicario mi hanno da sempre trasportato in mondi lontani, tra immagini e profumi nuovi. Siamo felici ora di raccontarvi insieme questa storia.

È possibile girare il pianeta anche restando fermi nello stesso posto?

Questa volta il libro, il viaggio e la canzone sono la stessa cosa.